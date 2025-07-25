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Ezgi Mola'nın Evini İşgal Etmişlerdi: Cedi Osman ve Ebru Şahin Barselona'dan Milyonluk Daire Alınca Dile Düştü

Ezgi Mola'nın Evini İşgal Etmişlerdi: Cedi Osman ve Ebru Şahin Barselona'dan Milyonluk Daire Alınca Dile Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 19:43

NBA kariyerinin ardından Panathinaikos formasıyla Avrupa’ya transfer olan Cedi Osman, bu kez attığı basketlerle değil, yaptığı yatırımla gündemde. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Barselona’dan tam 750 bin Euro’ya ev alan milli basketbolcunun bu tercihi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Akıllara Ezgi Mola gelince goygoycular boş durmadı!

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Ezgi Mola'nın Barselona'da satın aldığı evin başına gelenler, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Ezgi Mola'nın Barselona'da satın aldığı evin başına gelenler, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Ünlü oyuncunun yurt dışında yatırım yaptığı ev, geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir şekilde işgal edilmişti. Ezgi Mola’nın satın aldığı ev, yasadışı şekilde başkaları tarafından izinsiz şekilde kullanımaya başlanmıştı.

İspanya’da, sahipleri uzun süre kullanmadığı evleri sosyal, kültürel veya barınma gerekçesiyle işgal eden gruplar son yıllarda yaygınlaşmaya başlamışken Cedi Osman ve Ebru Şahin'in yatırımı goygoy malzemesi oldu.

Milli basketbolcu Cedi Osman, yatırım tercihini Barcelona'dan ev almaktan yana kullandı. Cedi Osman, Barselona’dan 750 bin euroluk (yaklaşık 35 milyon 674 bin TL) ev aldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman, yatırım tercihini Barcelona'dan ev almaktan yana kullandı. Cedi Osman, Barselona’dan 750 bin euroluk (yaklaşık 35 milyon 674 bin TL) ev aldı.

Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; İspanya’nın en gözde şehirlerinden biri olan Barselona, son dönemde Türk yatırımcıların gözdesi haline gelirken, bu akıma Cedi Osman da dahil oldu. Başarılı sporcu, şehirden 750 bin Euro değerinde bir ev satın aldı.

Yunanistan’ın Panathinaikos takımına transfer olan Cedi Osman'ın yatırımı akıllara evi işgal edilen Ezgi Mola'yı getirince goygoycular boş durmadı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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