Ezgi Mola'nın Evini İşgal Etmişlerdi: Cedi Osman ve Ebru Şahin Barselona'dan Milyonluk Daire Alınca Dile Düştü
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
NBA kariyerinin ardından Panathinaikos formasıyla Avrupa’ya transfer olan Cedi Osman, bu kez attığı basketlerle değil, yaptığı yatırımla gündemde. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Barselona’dan tam 750 bin Euro’ya ev alan milli basketbolcunun bu tercihi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Akıllara Ezgi Mola gelince goygoycular boş durmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ezgi Mola'nın Barselona'da satın aldığı evin başına gelenler, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli basketbolcu Cedi Osman, yatırım tercihini Barcelona'dan ev almaktan yana kullandı. Cedi Osman, Barselona’dan 750 bin euroluk (yaklaşık 35 milyon 674 bin TL) ev aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın