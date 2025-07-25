Diva Yangının İçinde Kaldı: Antalya'daki Orman Yangını Evine Sıçrayınca Bülent Ersoy Panik Dolu Anlar Yaşadı!
25 Temmuz günü Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınları, bölge halkını büyük bir paniğe sürükledi. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda dumanların yükselmesiyle çok sayıda kişi tahliye edilirken, bazı ev ve seralar da yangından zarar gördü.
Yangında Bülent Ersoy'un Kundu bölgesinde bulunan villası da kısa sürede alevler içinde kaldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarındaki alevler, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi’ne kadar ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bülent Ersoy'un Danışmanı Arzu Acay, sosyal medyada paylaştığı videoda "Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva’mızı güçlükle de olsa tahliye ettik" ifadeleriyle yaşananları anlattı.
Yangın söndürüldükten sonra Diva’nın sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bülent Ersoy'un başdanışmanı ne demek? Bu nasıl bi görgüsüzlük 😂
Elbisesinin Tüyleri alazlanmış biraz sıkıntı yok
Diva'ya çok geçmiş olsun fakat Divamız milyon dolarlık yüzüklerinden sadece birini satıp kendine -isterse- yeni bir ev alabilir.Orada evsiz kalan insan ve ha... Devamını Gör