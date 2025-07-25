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Diva Yangının İçinde Kaldı: Antalya'daki Orman Yangını Evine Sıçrayınca Bülent Ersoy Panik Dolu Anlar Yaşadı!

Diva Yangının İçinde Kaldı: Antalya'daki Orman Yangını Evine Sıçrayınca Bülent Ersoy Panik Dolu Anlar Yaşadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 17:34

25 Temmuz günü Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınları, bölge halkını büyük bir paniğe sürükledi. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda dumanların yükselmesiyle çok sayıda kişi tahliye edilirken, bazı ev ve seralar da yangından zarar gördü. 

Yangında Bülent Ersoy'un Kundu bölgesinde bulunan villası da kısa sürede alevler içinde kaldı!

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Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarındaki alevler, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi’ne kadar ulaştı.

Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarındaki alevler, Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi’ne kadar ulaştı.

9 Ağustos'ta Antalya konseri için villasına yerleşen Bülent Ersoy kısa sürede alevlerin içerisinde kaldı.

Bülent Ersoy'un Danışmanı Arzu Acay, sosyal medyada paylaştığı videoda "Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva’mızı güçlükle de olsa tahliye ettik" ifadeleriyle yaşananları anlattı.

Bülent Ersoy'un Danışmanı Arzu Acay, sosyal medyada paylaştığı videoda "Ramak kala orman resmen yandı, kül oldu. Diva’mızı güçlükle de olsa tahliye ettik" ifadeleriyle yaşananları anlattı.

Ekiplerin müdahale etmesiyle yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğü herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, sadece villanın büyük ölçüde zarar gördüğü ortaya çıktı.

Yangın söndürüldükten sonra Diva’nın sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Ali DİNÇ

Bülent Ersoy'un başdanışmanı ne demek? Bu nasıl bi görgüsüzlük 😂

michael.elende

Elbisesinin Tüyleri alazlanmış biraz sıkıntı yok

minerva

Diva'ya çok geçmiş olsun fakat Divamız milyon dolarlık yüzüklerinden sadece birini satıp kendine -isterse- yeni bir ev alabilir.Orada evsiz kalan insan ve ha... Devamını Gör