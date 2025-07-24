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Jennifer Lopez Konserine Giden Arda Güler'in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz'la Loca Görüntüsü Gündem Oldu!

Jennifer Lopez Konserine Giden Arda Güler'in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz'la Loca Görüntüsü Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2025 - 00:38

Dünyaca ünlü pop divası Jennifer Lopez, yıllar sonra Türkiye’de hayranlarıyla buluştu ve Antalya Belek’te unutulmaz bir konsere imza attı. Sahneye 50 kişilik dev bir dans ekibiyle çıkan Jlo, tam tamına 35 şarkı seslendirdi; sahnedeki enerjisi, koreografileri ve kostümleriyle konseri adeta görsel bir şova dönüştürdü.

Konsere katılan ünlü isimler arasında Arda Güler de vardı. Güler'in locadaki görüntüleri kısa sürede gündeme otururken o anlara yorum yağdı!

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İşte o anlar:

Konserde dikkat çeken isimlerden biri ise genç futbolcu Arda Güler oldu.

Konserde dikkat çeken isimlerden biri ise genç futbolcu Arda Güler oldu.

Arda Güler de dünyaca ünlü yıldızın performansını izleyenler arasında yer aldı. Ayrıca Real Madrid’in yıldızı Antonio Rüdiger ve David Alaba da konsere katılanlar arasındaydı. 

Moda ve sanat dünyasından ise Rosie Huntington‑Whiteley, Chiara Ferragni, Seda Bakan ve Bensu Soral gibi isimler de Jennifer Lopez konserine katılarak şovun ve gecenin keyfini çıkardı!

Genç futbolcu Arda Güler, Antalya Belek'te gerçekleşen Jennifer Lopez konserine, Yeliz Korkmaz ve Rabia Soytürk ile aynı locada katıldı. Güler'e ailesi ve sevgilisi de eşlik ederken futbolcunun paylaşılan görüntüsü gündeme oturdu.

O anlara yorum yağdı!

O anlara yorum yağdı!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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