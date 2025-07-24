Jennifer Lopez Konserine Giden Arda Güler'in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz'la Loca Görüntüsü Gündem Oldu!

Arda Güler de dünyaca ünlü yıldızın performansını izleyenler arasında yer aldı. Ayrıca Real Madrid’in yıldızı Antonio Rüdiger ve David Alaba da konsere katılanlar arasındaydı.

Moda ve sanat dünyasından ise Rosie Huntington‑Whiteley, Chiara Ferragni, Seda Bakan ve Bensu Soral gibi isimler de Jennifer Lopez konserine katılarak şovun ve gecenin keyfini çıkardı!

Genç futbolcu Arda Güler, Antalya Belek'te gerçekleşen Jennifer Lopez konserine, Yeliz Korkmaz ve Rabia Soytürk ile aynı locada katıldı. Güler'e ailesi ve sevgilisi de eşlik ederken futbolcunun paylaşılan görüntüsü gündeme oturdu.