Jennifer Lopez Konserine Giden Arda Güler'in Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz'la Loca Görüntüsü Gündem Oldu!
Dünyaca ünlü pop divası Jennifer Lopez, yıllar sonra Türkiye’de hayranlarıyla buluştu ve Antalya Belek’te unutulmaz bir konsere imza attı. Sahneye 50 kişilik dev bir dans ekibiyle çıkan Jlo, tam tamına 35 şarkı seslendirdi; sahnedeki enerjisi, koreografileri ve kostümleriyle konseri adeta görsel bir şova dönüştürdü.
Konsere katılan ünlü isimler arasında Arda Güler de vardı. Güler'in locadaki görüntüleri kısa sürede gündeme otururken o anlara yorum yağdı!
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İşte o anlar:
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Konserde dikkat çeken isimlerden biri ise genç futbolcu Arda Güler oldu.
O anlara yorum yağdı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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