Bahar Şahin'in Şiddet İthamlarından Sonra Bir Şok Daha: Mika Raun'dan Mine Tugay'la İlgili Olay İddia!
Mine Tugay hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bahar Şahin’le yaşadığı set gerginliği hala tazeliğini korurken, bu kez bambaşka bir cepheden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü fenomen Mika, yaptığı açıklamayla gündemi bir kez daha sarstı.
Mika, “Mine Hanım’ı ben çok severim, Medcezir’i de çok severdim” diyerek başladığı sözlerinde, taşınacakları evin Mine Tugay’ın yan villası olduğunu belirtti. Ancak her şeyin hazırlandığı son gün, işlerin bir anda tersine döndüğünü açıkladı!
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Bir dönem aynı dizide rol alan Bahar Şahin ile Mine Tugay arasında yaşanan gerginlik, magazin gündemini adeta sarstı!
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Gerilim bununla da bitmedi. Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir açıklamada, Mine Tugay’ın geçmişte kanser tedavisi gören oyuncu Deniz Uğur’a yönelik sözlerinden bahsetmişti.
Yaşananların şoku yavaş yavaş atlatılıyorken Mika Raun, Mine Tugay hakkında bomba bir iddia ortaya attı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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