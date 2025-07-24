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Bahar Şahin'in Şiddet İthamlarından Sonra Bir Şok Daha: Mika Raun'dan Mine Tugay'la İlgili Olay İddia!

Bahar Şahin'in Şiddet İthamlarından Sonra Bir Şok Daha: Mika Raun'dan Mine Tugay'la İlgili Olay İddia!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 23:09

Mine Tugay hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bahar Şahin’le yaşadığı set gerginliği hala tazeliğini korurken, bu kez bambaşka bir cepheden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü fenomen Mika, yaptığı açıklamayla gündemi bir kez daha sarstı. 

Mika, “Mine Hanım’ı ben çok severim, Medcezir’i de çok severdim” diyerek başladığı sözlerinde, taşınacakları evin Mine Tugay’ın yan villası olduğunu belirtti. Ancak her şeyin hazırlandığı son gün, işlerin bir anda tersine döndüğünü açıkladı!

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Bir dönem aynı dizide rol alan Bahar Şahin ile Mine Tugay arasında yaşanan gerginlik, magazin gündemini adeta sarstı!

Bir dönem aynı dizide rol alan Bahar Şahin ile Mine Tugay arasında yaşanan gerginlik, magazin gündemini adeta sarstı!

Bahar Şahin, katıldığı bir programda set ortamında psikolojik şiddete maruz kaldığını, meslektaşının kendisine hakaret ettiğini ve bu süreçte yaşadıklarını anlatmış, kısa sürede o kişinin Mine Tugay olduğu iddia edilmişti.

Açıkça isim vermese de bahsedilen kişinin Mine Tugay olduğu sosyal medyada hızla konuşulmaya başlanmıştı. Şahin, kendisine “varoş” dendiğini ve bu durumun onu ruhen çok zorladığını ifade ederken, 2022 yılında yapım şirketine çektiği ihtarnameyi de paylaşarak iddialarını belgelemişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gerilim bununla da bitmedi. Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir açıklamada, Mine Tugay’ın geçmişte kanser tedavisi gören oyuncu Deniz Uğur’a yönelik sözlerinden bahsetmişti.

Gerilim bununla da bitmedi. Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı başka bir açıklamada, Mine Tugay’ın geçmişte kanser tedavisi gören oyuncu Deniz Uğur’a yönelik sözlerinden bahsetmişti.

Mine Tugay'ın Deniz Uğur'a yazılan sahnelerin ardından 'çok çalışıyorsun, Allah korusun tekrar nüksetmesin' gibi sözler söylediğini öne sürdü. Bu iddia ortalığı karıştırırken, taraflar destekçileriyle birlikte adeta iki cepheye bölündü. Tugay’a Sera Kutlubey sahip çıkarken, Şahin’e ise Deniz Uğur ve Ayşen Sezerel destek verdi. 

Olaylar henüz durulmamışken başka bir iddia patlak verdi!

Yaşananların şoku yavaş yavaş atlatılıyorken Mika Raun, Mine Tugay hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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