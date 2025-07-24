Bahar Şahin'in Şiddet İthamlarından Sonra Bir Şok Daha: Mika Raun'dan Mine Tugay'la İlgili Olay İddia!

Mine Tugay hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Bahar Şahin’le yaşadığı set gerginliği hala tazeliğini korurken, bu kez bambaşka bir cepheden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü fenomen Mika, yaptığı açıklamayla gündemi bir kez daha sarstı.

Mika, “Mine Hanım’ı ben çok severim, Medcezir’i de çok severdim” diyerek başladığı sözlerinde, taşınacakları evin Mine Tugay’ın yan villası olduğunu belirtti. Ancak her şeyin hazırlandığı son gün, işlerin bir anda tersine döndüğünü açıkladı!