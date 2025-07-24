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Aman Beren Saat Duymasın! Şarkı Yazarkenki İlham Kaynağı Sorulan Kenan Doğulu'dan Eski Aşk İtirafı Geldi!

Aman Beren Saat Duymasın! Şarkı Yazarkenki İlham Kaynağı Sorulan Kenan Doğulu'dan Eski Aşk İtirafı Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 21:52

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşkı hem göz önünde yaşanıyor hem de görenleri büyülemeye devam ediyor. Türk popunun efsane ismi Kenan Doğulu, yalnızca sahnedeki enerjisiyle değil, Beren Saat'le yaşadığı aşka dair samimi açıklamalarıyla da gündem yaratmayı sürdürüyor. Son olarak Salman Tin’le yaptığı röportajda aşkın şarkılarına olan ilhamını anlatan Doğulu, itirafıyla dikkat çekti.

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Türk pop müziğinin enerjisi hiç düşmeyen ismi Kenan Doğulu, sürpriz bir single ile hayranlarını yeniden sevindirdi.

Türk pop müziğinin enerjisi hiç düşmeyen ismi Kenan Doğulu, sürpriz bir single ile hayranlarını yeniden sevindirdi.

Uzun zamandır solo projeleriyle gündemde olmayan Doğulu, “Durup Dururken” adını verdiği yeni şarkısını yayınladı. Şarkının sözleri ve müziği ise tanıdık bir imzaya ait: Salman Tin!

Yazın tam ortasında gelen bu sürpriz parça, dinleyenleri hem şaşırttı hem mest etti. Son dönemde KÖFN grubundaki ayrılığıyla dikkatleri üzerine çeken Salman Tin, bu projeyle bireysel kariyerinde yeni bir sayfa açarken Kenan Doğulu'yla arasında geçen konuşmadaki detaylar dikkat çekti.

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu ile ekranların zarif yıldızı Beren Saat'in aşkı, yıllardır magazin gündeminin en gözde başlıklarından biri.

Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu ile ekranların zarif yıldızı Beren Saat'in aşkı, yıllardır magazin gündeminin en gözde başlıklarından biri.

Hollywood havasındaki düğünlerinden itibaren ilişkileri adeta masalsı bir boyuta taşınan çift, her ne kadar zaman zaman ayrılık söylentileriyle gündeme gelse de aşklarını dimdik ayakta tutmayı başardı.

Son dönemde yeniden müziğe dönen Kenan Doğulu, yeni projeleri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Beren Saat'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren sanatçı, romantik açıklamalarıyla sosyal medyada sıkça gündem oluyor.

Fakat bu sefer konu başka! Kenan Doğulu, Salman Tin'in sorularını yanıtladığı anlarla adından bahsettirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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