Aman Beren Saat Duymasın! Şarkı Yazarkenki İlham Kaynağı Sorulan Kenan Doğulu'dan Eski Aşk İtirafı Geldi!

Hollywood havasındaki düğünlerinden itibaren ilişkileri adeta masalsı bir boyuta taşınan çift, her ne kadar zaman zaman ayrılık söylentileriyle gündeme gelse de aşklarını dimdik ayakta tutmayı başardı.

Son dönemde yeniden müziğe dönen Kenan Doğulu, yeni projeleri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Beren Saat'e olan sevgisini her fırsatta dile getiren sanatçı, romantik açıklamalarıyla sosyal medyada sıkça gündem oluyor.