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Eşiyle Aralarında 23 Yaş Olan Özcan Deniz'in "Samar Çocuktu" Açıklaması Tepki Çekti!

Eşiyle Aralarında 23 Yaş Olan Özcan Deniz'in "Samar Çocuktu" Açıklaması Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 18:58

Uzun yıllardır sahnelerin ve ekranların sevilen ismi Özcan Deniz, özel hayatına dair daha önce hiç paylaşmadığı samimi itiraflarda bulundu. YouTube'da katıldığı bir programda çocukluk yıllarından yaşadığı zorluklara, eşi Samar Dadgar ile tanışma hikayesine kadar pek çok konuda konuşan Deniz, arasında 23 yaş fark olan eşiyle ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti.

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YouTube’da katıldığı bir programda, kendisinden 23 yaş küçük olan eşi Samar Dadgar ile olan tanışma hikayesini paylaşan Özcan Deniz gündem oldu.

YouTube’da katıldığı bir programda, kendisinden 23 yaş küçük olan eşi Samar Dadgar ile olan tanışma hikayesini paylaşan Özcan Deniz gündem oldu.

“Kısa, yoğun ve yoksul bir çocukluk yaşadım. 9 yaşında sahneye çıktım, para kazanmaya başladım. Çok erken yaşta çalışmak zorunda kaldım. Sanayide çalıştım, marangozluk yaptım, inşaatta bulundum. Evimiz sobalıydı, 6 kardeş sobanın etrafında uyurduk. Biraz baba yoksunluğuyla büyüdüm. 4 kız kardeşimin babası gibi oldum.” şeklinde birçok açıklamada bulunan isim eşi Samar Dadgar'la sansayon yaratan yaş farkı hakkında da konuştu.

Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük olan İranlı eşi Samar Dadgar'la ilk tanıştıklarında "Bizden olmaz" dediğini itiraf etti.

Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük olan İranlı eşi Samar Dadgar'la ilk tanıştıklarında "Bizden olmaz" dediğini itiraf etti.

“Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak çok olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama yaş farkı nedeniyle 'Olmaz' dedim. Aynanın karşısına alıp söyledim: ‘Bak, bizden olmaz’ dedim. Sonra yollarımız ayrıldı…”

Ancak kader yeniden devreye girmiş ve yıllar sonra Samar’dan gelen bir mesaj, Özcan Deniz’in hayatını tamamen değiştirmiş...

“'Olmaz' dediğim kadın, şimdi eşim. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış.” diyen Özcan Deniz'in o açıklamasını şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Aykız

Bi önceki eşi de şimdikinden 2 yaş büyükmüş. Tesadüf değil kritermiş demek ki

Emre Keskin

işte zengin yapınca aşk fakir yapınca sapik

Sinan Şahin

Akıllı erkek genç kadınla olur Akıllı kadın da genç erkekle. bir kere erkekler kadınlar aranızda en az 10 yaş fark olmayan kişiyle evlenmemelidir. Yaşı büýük... Devamını Gör