Eşiyle Aralarında 23 Yaş Olan Özcan Deniz'in "Samar Çocuktu" Açıklaması Tepki Çekti!
Uzun yıllardır sahnelerin ve ekranların sevilen ismi Özcan Deniz, özel hayatına dair daha önce hiç paylaşmadığı samimi itiraflarda bulundu. YouTube'da katıldığı bir programda çocukluk yıllarından yaşadığı zorluklara, eşi Samar Dadgar ile tanışma hikayesine kadar pek çok konuda konuşan Deniz, arasında 23 yaş fark olan eşiyle ilgili yaptığı açıklamayla tepki çekti.
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YouTube’da katıldığı bir programda, kendisinden 23 yaş küçük olan eşi Samar Dadgar ile olan tanışma hikayesini paylaşan Özcan Deniz gündem oldu.
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Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük olan İranlı eşi Samar Dadgar'la ilk tanıştıklarında "Bizden olmaz" dediğini itiraf etti.
“'Olmaz' dediğim kadın, şimdi eşim. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış.” diyen Özcan Deniz'in o açıklamasını şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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