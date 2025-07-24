Gamsızlık Had Safhada: İfşası Çıkan Icardi'nin Çay Yudumlarken Paylaştığı Poz X Kullanıcılarından Tepki Çekti
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin özel hayatı yine gündemin tam ortasında! Bu kez olayın başrolünde, Uruguaylı sosyal medya fenomeni Natasha Rey var. İddialar, mesajlar ve ifşalar arasında gözlerin çevrildiği Icardi teknede çay yudumlarken pozunu paylaşınca tepkiler çığ oldu!
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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, bir kez sahada değil, sosyal medyada gündemde!
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Derken geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında bomba bir iddia patladı: Uruguaylı fenomen Natasha Rey, Icardi’nin kendisine cinsel içerikli bir fotoğraf gönderdiğini iddia etti.
İfşa X’te kol gezerken Mauro Icardi, adeta hiçbir şey olmamış gibi teknesinde çay içerken yaptığı bir paylaşımıyla gündeme oturdu.
Icardi'nin umursamaz tavrı ise X kullanıcılarından tepki çekti:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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