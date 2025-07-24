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Gamsızlık Had Safhada: İfşası Çıkan Icardi'nin Çay Yudumlarken Paylaştığı Poz X Kullanıcılarından Tepki Çekti

Gamsızlık Had Safhada: İfşası Çıkan Icardi'nin Çay Yudumlarken Paylaştığı Poz X Kullanıcılarından Tepki Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2025 - 17:54

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin özel hayatı yine gündemin tam ortasında! Bu kez olayın başrolünde, Uruguaylı sosyal medya fenomeni Natasha Rey var. İddialar, mesajlar ve ifşalar arasında gözlerin çevrildiği Icardi teknede çay yudumlarken pozunu paylaşınca tepkiler çığ oldu!

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Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, bir kez sahada değil, sosyal medyada gündemde!

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, bir kez sahada değil, sosyal medyada gündemde!

Icardi, Wanda Nara ile fırtınalı ilişkisini aylar önce noktalamış, huzuru Arjantinli oyuncu China Suarez’in kollarında bulmuştu. Ancak ne hikmetse geçmişin gölgeleri peşini bırakmıyor! Bu kez adı, Natasha Rey adlı bir sosyal medya fenomeniyle anıldı. Rey'in paylaştığı cinsel içerikli görüntüyle başlayan skandal, Icardi'nin öfkeli ifşasıyla gündeme yerleşti!

Icardi-Wanda ilişkisi yıllardır hem futbol hem magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri. Aldatmalar, barışmalar, ihanet iddiaları derken sonunda o defter kapandı.

Wanda Nara’yla barışma çabaları sonuçsuz kalan Icardi, rotasını China Suarez’e çevirmiştii. Arjantin basınında bile “Wanda’nın en büyük travması” olarak anılan China ile ilişkisi oldukça ciddi ilerliyor...

Derken geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında bomba bir iddia patladı: Uruguaylı fenomen Natasha Rey, Icardi’nin kendisine cinsel içerikli bir fotoğraf gönderdiğini iddia etti.

Derken geçtiğimiz saatlerde İspanyol basınında bomba bir iddia patladı: Uruguaylı fenomen Natasha Rey, Icardi’nin kendisine cinsel içerikli bir fotoğraf gönderdiğini iddia etti.

Olaylar Natasha Rey'in, Icardi’nin China Suarez'i aldattığını idda etmesiyle patlak verdi.

En çok konuşulan detay ise Natasha Rey’in Wanda Nara’nın yakın arkadaşı olmasıydı!

Çıkan iddialara karşı sessizliğini bozan Mauro Icardi, Natasha Rey’in kendisine gönderdiği mesajı ifşa etti ve zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi:

“Bu muymuş sözde sevgilim? Çok garip... Çünkü mesajlarını asla kabul etmedim. Bana çıplak videolarını bedavaya yolladı. Yeter artık! Yalan söylemeyi bırakın. Sevgilimi lekemeye çalışmayın! Ekran kaydını paylaşırdım ama Instagram, çıplak ifşasından dolayı hesabımı kapatır. Öpücükler... Benimle oyun oynamayın, buraları yakarım!”

Icardi'nin yaptığı paylaşımlardan ve detaylardan bahsetmiştik:

İfşa X’te kol gezerken Mauro Icardi, adeta hiçbir şey olmamış gibi teknesinde çay içerken yaptığı bir paylaşımıyla gündeme oturdu.

İfşa X’te kol gezerken Mauro Icardi, adeta hiçbir şey olmamış gibi teknesinde çay içerken yaptığı bir paylaşımıyla gündeme oturdu.

Uruguaylı sosyal medya fenomeni futbolcunun paylaştığı çıplak görüntülerinin ardından, Natasha Rey Instagram hesabında Icardi’ye ait olduğunu iddia ettiği cinsel organ görüntüsünü paylaştı.

Paylaşım kısa sürede yayılırken, Rey hesabını hızla gizliye aldı. Ancak olan olmuştu… Fotoğraf ve videolar X’te çığ gibi yayıldı!

Icardi'nin umursamaz tavrı ise X kullanıcılarından tepki çekti:

Icardi'nin umursamaz tavrı ise X kullanıcılarından tepki çekti:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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