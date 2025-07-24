Gamsızlık Had Safhada: İfşası Çıkan Icardi'nin Çay Yudumlarken Paylaştığı Poz X Kullanıcılarından Tepki Çekti

Icardi, Wanda Nara ile fırtınalı ilişkisini aylar önce noktalamış, huzuru Arjantinli oyuncu China Suarez’in kollarında bulmuştu. Ancak ne hikmetse geçmişin gölgeleri peşini bırakmıyor! Bu kez adı, Natasha Rey adlı bir sosyal medya fenomeniyle anıldı. Rey'in paylaştığı cinsel içerikli görüntüyle başlayan skandal, Icardi'nin öfkeli ifşasıyla gündeme yerleşti!

Icardi-Wanda ilişkisi yıllardır hem futbol hem magazin dünyasının en çok konuşulan başlıklarından biri. Aldatmalar, barışmalar, ihanet iddiaları derken sonunda o defter kapandı.

Wanda Nara’yla barışma çabaları sonuçsuz kalan Icardi, rotasını China Suarez’e çevirmiştii. Arjantin basınında bile “Wanda’nın en büyük travması” olarak anılan China ile ilişkisi oldukça ciddi ilerliyor...