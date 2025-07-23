Şarkı Söylerken Yüzünde Mimik Oynamayan 79 Yaşındaki Ajda Pekkan'ın Son Hali Tartışmalara Neden Oldu!

Türk müziğinin tartışmasız en ikonik ismi, zamanın ötesinde bir yıldız: Ajda Pekkan! Yarım asrı aşan kariyeri, eskimeyen güzelliği, sahne enerjisi ve özel hayatıyla her dönem konuşulmayı başaran Süperstar, bu kez yine sosyal medyanın ve magazin dünyasının radarında.

79 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan fiziği ve enerjisiyle hala sahnelerin en göz kamaştıran ismi. @alacatimuhtari isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, son konserinden gelen görüntülerle Pekkan, bu kez başka bir konuyla gündemde…

Ajda Pekkan’ın şarkı söylerken yüzünde neredeyse hiç mimik oynamaması sosyal medyada olay oldu!