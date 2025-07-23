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Şarkı Söylerken Yüzünde Mimik Oynamayan 79 Yaşındaki Ajda Pekkan'ın Son Hali Tartışmalara Neden Oldu!

Şarkı Söylerken Yüzünde Mimik Oynamayan 79 Yaşındaki Ajda Pekkan'ın Son Hali Tartışmalara Neden Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 09:20 Son Güncelleme: 23.07.2025 - 09:25

Türk müziğinin tartışmasız en ikonik ismi, zamanın ötesinde bir yıldız: Ajda Pekkan! Yarım asrı aşan kariyeri, eskimeyen güzelliği, sahne enerjisi ve özel hayatıyla her dönem konuşulmayı başaran Süperstar, bu kez yine sosyal medyanın ve magazin dünyasının radarında.

79 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan fiziği ve enerjisiyle hala sahnelerin en göz kamaştıran ismi. @alacatimuhtari isimli hesabın yaptığı paylaşıma göre, son konserinden gelen görüntülerle Pekkan, bu kez başka bir konuyla gündemde… 

Ajda Pekkan’ın şarkı söylerken yüzünde neredeyse hiç mimik oynamaması sosyal medyada olay oldu!

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İşte o anlar:

@alacatimuhtari isimli hesabın yaptığı paylaşımdaki görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu!

@alacatimuhtari isimli hesabın yaptığı paylaşımdaki görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu!

Botoks ve dolgunun etkisiyle süperstarın mimiklerinin donuklaştığını düşünenler bir yana, “O bir yıldız, mimik değil ışığı yeter!” diyenler bir yana ayrıldı.

 Kimi bu durumu estetik müdahalelere bağlarken ve eleştirilerini esirgemezken, kimileri de ünlü sanatçının yaşına rağmen hala bu kadar güçlü sahne performansı sergileyebilmesine övgü yağdırdı!

Gelin kullanıcıların ikiye bölündüğü o tepkilere birlikte bakalım:

Gelin kullanıcıların ikiye bölündüğü o tepkilere birlikte bakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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