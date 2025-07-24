Mauro Icardi İfşasının Ardından Yapılan "Bamya" Yorumlarına Fotoğraf Paylaşarak Yanıt Verdi

Paylaşılan görüntüler sonrasında Icardi’nin “cinsel organ boyu' ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Icardi ise sosyal medya mesajlarına tepkisiz kalmadı.

Galatasaray’ın Manchester United’ı mağlup ettiği maçta attığı golden sonra çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Icardi, “Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... Öyle ucuz işler yapmayın. Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama” ifadelerini kullandı.