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Mauro Icardi İfşasının Ardından Yapılan "Bamya" Yorumlarına Fotoğraf Paylaşarak Yanıt Verdi

Mauro Icardi İfşasının Ardından Yapılan "Bamya" Yorumlarına Fotoğraf Paylaşarak Yanıt Verdi

Mauro Icardi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 15:00

Galatasaray’ın süper golcüsü Mauro Icardi’nin sosyal medyada yayılan özel görüntüleri gündemde. Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin paylaştığı görüntülerde Icardi’nin cinsel organının görüldüğü iddia edilmişti.

Icardi ise Instagram’dan yaptığı paylaşımda kendisi için “bamya” yorumlarına Manchester United maçında attığı gol sonrası çekilen bir görüntü ile cevap verdi.

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Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin özel hayatı ile ilgili paylaşımlar sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.

Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin özel hayatı ile ilgili paylaşımlar sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.

Natasha Rey adlı sosyal medya fenomenini Icardi’nin kendisine mesaj attığını ve sevgilisi China Suarez'i aldattığını iddia etmişti. 

Icardi ise bu paylaşım sonrasında Rey’in kendisine “ücretsiz” olarak görüntülerini attığını, kendisinin mesaj isteklerine bile cevap vermediğini belirten paylaşımda bulunmuştu.

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Natasha Rey sonrasında Icardi’nin olduğu iddia edilen bir video paylaştı.

Natasha Rey sonrasında Icardi’nin olduğu iddia edilen bir video paylaştı.

Paylaşılan görüntüler sonrasında Icardi’nin “cinsel organ boyu' ile ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Icardi ise sosyal medya mesajlarına tepkisiz kalmadı. 

Galatasaray’ın Manchester United’ı mağlup ettiği maçta attığı golden sonra çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Icardi, “Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... Öyle ucuz işler yapmayın. Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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