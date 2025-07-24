Mauro Icardi İfşasının Ardından Yapılan "Bamya" Yorumlarına Fotoğraf Paylaşarak Yanıt Verdi
Galatasaray’ın süper golcüsü Mauro Icardi’nin sosyal medyada yayılan özel görüntüleri gündemde. Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin paylaştığı görüntülerde Icardi’nin cinsel organının görüldüğü iddia edilmişti.
Icardi ise Instagram’dan yaptığı paylaşımda kendisi için “bamya” yorumlarına Manchester United maçında attığı gol sonrası çekilen bir görüntü ile cevap verdi.
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Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin özel hayatı ile ilgili paylaşımlar sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.
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Natasha Rey sonrasında Icardi’nin olduğu iddia edilen bir video paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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