Galatasaray'da Icardi, Sosyal Medyada Kilolarıyla İlgili Yapılan Paylaşımlarla Dalga Geçti

Icardi uzun bir sakatlığın ardından Galatasaray'la antrenmanlara başaldı. Kampta yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Icardi'ye bazı sosyal medya kullanıcılarından kilo eleştirisi gelmişti. Icardi o eleştirilere her zaman yaptığı gibi Instagram storylerinden dalga geçerek yanıt verdi.