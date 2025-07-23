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Galatasaray'da Icardi, Sosyal Medyada Kilolarıyla İlgili Yapılan Paylaşımlarla Dalga Geçti

Galatasaray'da Icardi, Sosyal Medyada Kilolarıyla İlgili Yapılan Paylaşımlarla Dalga Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 16:00

Icardi uzun bir sakatlığın ardından Galatasaray'la antrenmanlara başaldı. Kampta yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Icardi'ye bazı sosyal medya kullanıcılarından kilo eleştirisi gelmişti. Icardi o eleştirilere her zaman yaptığı gibi Instagram storylerinden dalga geçerek yanıt verdi.

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Geçtiğimiz yıl sakatlığıyla Galatasaraylıları üzen Mauro Icardi geri döndü ve takımla yeni sezona hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl sakatlığıyla Galatasaraylıları üzen Mauro Icardi geri döndü ve takımla yeni sezona hazırlanıyor.

Icardi yedi ay aradan sonra takımla çalışmalara başlarken sık sık da kiloları sebebiyle eleştiriler alıyor. Icardi bu eleştirilere sosyal medyadan tepki göstererek alay etti.

Icardi üzerinden Photoshop ya da efekt programıyla oynanmış bir fotoğrafını paylaştı.

Icardi üzerinden Photoshop ya da efekt programıyla oynanmış bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altına 'Beklenti' notu düşen Arjantinli yıldız üst tarafa da '7 ay futboldan uzak kaldıktan sonra, nefret edenler için beklenti böyle' yazdı.

Icardi bir sonraki story'de ise "Gerçek" diyerek bir fotoğraf paylaştı.

Icardi bir sonraki story'de ise "Gerçek" diyerek bir fotoğraf paylaştı.

Fit görünümlü fotoğrafını paylaşan Icardi, 'Gerçek' notu düşerken kilolu eleştirilerine de bir nevi cevap vermiş oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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