Galatasaray'da Icardi, Sosyal Medyada Kilolarıyla İlgili Yapılan Paylaşımlarla Dalga Geçti
Icardi uzun bir sakatlığın ardından Galatasaray'la antrenmanlara başaldı. Kampta yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Icardi'ye bazı sosyal medya kullanıcılarından kilo eleştirisi gelmişti. Icardi o eleştirilere her zaman yaptığı gibi Instagram storylerinden dalga geçerek yanıt verdi.
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Geçtiğimiz yıl sakatlığıyla Galatasaraylıları üzen Mauro Icardi geri döndü ve takımla yeni sezona hazırlanıyor.
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Icardi üzerinden Photoshop ya da efekt programıyla oynanmış bir fotoğrafını paylaştı.
Icardi bir sonraki story'de ise "Gerçek" diyerek bir fotoğraf paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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