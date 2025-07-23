Cagliari, Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Israrından Vazgeçmiyor

Hollanda temsilcisi Utrecht’in geçtiğimiz günlerde yaptığı 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi siyah-beyazlılar tarafından yeterli bulunmayarak geri çevrildi. Yönetim, satın alma bedelinin en az 15 milyon euro olması konusunda ısrarcı olunca Hollanda kulübü masadan çekildi.

Bu gelişmenin ardından devreye giren İtalya Serie A ekibi Cagliari, satın alma opsiyonu 12 milyon euro olacak şekilde bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetiminin, İtalyan kulübüne henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi.