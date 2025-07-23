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Cagliari, Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Israrından Vazgeçmiyor

Cagliari, Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Israrından Vazgeçmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 13:41

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz sezon istediği kadar forma süresi bulamadı ancak potansiyeliyle halen Beşiktaş için büyük değer olarak görülüyor. 

Semih'in potansiyelini fark edenler arasında Avrupa'dan kulüpler bulunuyor. Semih için son dönemde en ısrarcı kulüp ise İtalya'dan Cagliari oldu.

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Beşiktaş iki sezondur kötü giderken öne çıkan en önemli isimlerin başında Semih geliyordu.

Beşiktaş iki sezondur kötü giderken öne çıkan en önemli isimlerin başında Semih geliyordu.

Kötü giden sezonlarda dahi parlayan Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz sezon istediği süreleri alamadı. Hatta Solskjaer ile Mustafa Erhan'ın da gerisine düştü. Ancak ondaki potansiyel hem Beşiktaş'ı hem de Avrupalı kulüpleri heyecanlandırmayı sürdürüyor.

En ciddi istek ise İtalya'dan Cagliari'den geldi. Cagliari bu transferden kolay kolay vazgeçecek gibi durmuyor.

En ciddi istek ise İtalya'dan Cagliari'den geldi. Cagliari bu transferden kolay kolay vazgeçecek gibi durmuyor.

Hollanda temsilcisi Utrecht’in geçtiğimiz günlerde yaptığı 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi siyah-beyazlılar tarafından yeterli bulunmayarak geri çevrildi. Yönetim, satın alma bedelinin en az 15 milyon euro olması konusunda ısrarcı olunca Hollanda kulübü masadan çekildi.

Bu gelişmenin ardından devreye giren İtalya Serie A ekibi Cagliari, satın alma opsiyonu 12 milyon euro olacak şekilde bir teklif sundu. Ancak Beşiktaş yönetiminin, İtalyan kulübüne henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi.

Gelen tekliflere Semih Kılıçsoy sıcak bakıyor ve ayrılmayı düşünüyor.

Gelen tekliflere Semih Kılıçsoy sıcak bakıyor ve ayrılmayı düşünüyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in gözüne girmekte zorlanan Semih Kılıçsoy, kariyerini düzenli forma giyebileceği bir takımda sürdürmek istiyor. Genç golcünün, form tutmak ve gelişimini devam ettirmek amacıyla Cagliari'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Semih, benzer nedenlerle daha önce Utrecht'ten gelen teklife de olumlu yaklaşmış ancak iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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