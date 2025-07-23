Cagliari, Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy Israrından Vazgeçmiyor
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz sezon istediği kadar forma süresi bulamadı ancak potansiyeliyle halen Beşiktaş için büyük değer olarak görülüyor.
Semih'in potansiyelini fark edenler arasında Avrupa'dan kulüpler bulunuyor. Semih için son dönemde en ısrarcı kulüp ise İtalya'dan Cagliari oldu.
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Beşiktaş iki sezondur kötü giderken öne çıkan en önemli isimlerin başında Semih geliyordu.
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En ciddi istek ise İtalya'dan Cagliari'den geldi. Cagliari bu transferden kolay kolay vazgeçecek gibi durmuyor.
Gelen tekliflere Semih Kılıçsoy sıcak bakıyor ve ayrılmayı düşünüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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