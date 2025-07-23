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Galatasaray, Mertens'in Boşluğunu Enzo Millot ile Doldurmaya Hazırlanıyor

Galatasaray, Mertens'in Boşluğunu Enzo Millot ile Doldurmaya Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2025 - 12:24

Galatasaray, Osimhen transferi konusunda mutlu sonu gerçekleştirdi. İş imzaya kaldıktan sonra diğer bölgeler için de transferde hızlanan Galatasaray, 10 numara için de kararını verdi. 

Alman basınında çıkan iddialara göre Stuttgart'ın kapısını Millot için çalan Galatasaray, Mertens'in boşluğunu da böyle doldurmak istiyor.

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Galatasaray günler süren Osimhen pazarlıklarını noktaladı ve diğer isimler için girişimlere başladı.

Galatasaray günler süren Osimhen pazarlıklarını noktaladı ve diğer isimler için girişimlere başladı.

Leroy Sane'yi renklerine bağlayan, Osimhen için transfer sürecine uzun bir ara veren Galatasaray, yeniden harekete geçti. Adres yine Sane'de olduğu gibi Almanya oldu.

Sarı kırmızılılar Stuttgart'ın yıldızı Enzo Millot'u takibe aldı ve şartlarıyla ilgili temaslara başladı.

Enzo Millot'un Stuttgart'tan ayrılmak için sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.

Enzo Millot'un Stuttgart'tan ayrılmak için sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.

Almanya'da Bild ve Kicker'in art arda haberleriyle ortaya çıkan ilginin ardından Millot'un ekonomik şartları da belli oldu. 

Millot'un kulübünden ayrılmak için 18 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Galatasaray henüz Alman ekibi ile temasa geçmedi ancak ilk aşamada Millot transfere sıcak bakıyor.

Millot'un gelişiyle Galatasaray, 10 numarada Mertens'in yerini doldurmak istiyor.

Millot'un gelişiyle Galatasaray, 10 numarada Mertens'in yerini doldurmak istiyor.

23 yaşındaki Fransız yıldız 10 numaradaki boşluğu doldurmak için Galatasaray'ın gündemine girdi. İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Fransız, geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giydi ve 12 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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