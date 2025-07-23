Galatasaray, Mertens'in Boşluğunu Enzo Millot ile Doldurmaya Hazırlanıyor
Galatasaray, Osimhen transferi konusunda mutlu sonu gerçekleştirdi. İş imzaya kaldıktan sonra diğer bölgeler için de transferde hızlanan Galatasaray, 10 numara için de kararını verdi.
Alman basınında çıkan iddialara göre Stuttgart'ın kapısını Millot için çalan Galatasaray, Mertens'in boşluğunu da böyle doldurmak istiyor.
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Galatasaray günler süren Osimhen pazarlıklarını noktaladı ve diğer isimler için girişimlere başladı.
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Enzo Millot'un Stuttgart'tan ayrılmak için sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor.
Millot'un gelişiyle Galatasaray, 10 numarada Mertens'in yerini doldurmak istiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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