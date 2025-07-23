Galatasaray, Mertens'in Boşluğunu Enzo Millot ile Doldurmaya Hazırlanıyor

Almanya'da Bild ve Kicker'in art arda haberleriyle ortaya çıkan ilginin ardından Millot'un ekonomik şartları da belli oldu.

Millot'un kulübünden ayrılmak için 18 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Galatasaray henüz Alman ekibi ile temasa geçmedi ancak ilk aşamada Millot transfere sıcak bakıyor.