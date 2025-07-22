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Galatasaray Açıkladı: Bankalar Birliği Borçları Kapatıldı

Galatasaray Açıkladı: Bankalar Birliği Borçları Kapatıldı

galatasaray
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.07.2025 - 19:01

Galatasaray, kamuoyunda “Bankalar Birliği” yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşmasına dair tüm borçların kapatıldığını açıkladı.

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Osimhen transferini her an açıklaması beklenen Galatasaray, kulüplerin büyük borç yüküne sahip olduğu “Bankalar Birliği” yapılandırması ile ilgili KAP’a açıklamada bulundu.

Osimhen transferini her an açıklaması beklenen Galatasaray, kulüplerin büyük borç yüküne sahip olduğu “Bankalar Birliği” yapılandırması ile ilgili KAP’a açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

'T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

4 büyükler arasında Trabzonspor da geçen yıl tüm borçlarını ödediğini açıklamıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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