Galatasaray Açıkladı: Bankalar Birliği Borçları Kapatıldı
Galatasaray, kamuoyunda “Bankalar Birliği” yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşmasına dair tüm borçların kapatıldığını açıkladı.
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Osimhen transferini her an açıklaması beklenen Galatasaray, kulüplerin büyük borç yüküne sahip olduğu “Bankalar Birliği” yapılandırması ile ilgili KAP’a açıklamada bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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