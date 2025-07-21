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Real Madrid’in Arda Güler Özneli "2011 Facebook" Paylaşımı Gündem Oldu

Real Madrid’in Arda Güler Özneli "2011 Facebook" Paylaşımı Gündem Oldu

arda güler
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 19:18

Dünya devi Reel Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’in yer aldığı bir fotoğrafı mozaiklenerek takipçileriyle “Futbolcuyu tahmin et” oyunu oynadı.

Real Madrid’in 2011 yıllında Facebook’ta popüler olan akımla paylaşım yapması sosyal medyada da gündem oldu.

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Real Madrid, Arda Güler’in yer aldığı fotoğrafı paylaştı ve takipçilerine sordu, “Futbolcuyu tahmin et!”

Real Madrid, Arda Güler’in yer aldığı fotoğrafı paylaştı ve takipçilerine sordu, “Futbolcuyu tahmin et!”
twitter.com

Kolaydan başlayarak zora doğru giden paylaşımlarda birçok oyuncu takipçilere soruldu. 

Arda Güler'in 'kolay' paylaşımına ise sosyal medyada yorumlar gecikmedi.

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twitter.com

'Bence Arda Güler ama Tafarrel de olabilir bilemedim'

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twitter.com

'Ezel'in kör anası bile bilemez bunu'

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twitter.com

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twitter.com

'Emenike olabilir.'

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twitter.com

'2011 facebook postu.'

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twitter.com

'Aynısı'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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