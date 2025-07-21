Real Madrid’in Arda Güler Özneli "2011 Facebook" Paylaşımı Gündem Oldu
Dünya devi Reel Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler’in yer aldığı bir fotoğrafı mozaiklenerek takipçileriyle “Futbolcuyu tahmin et” oyunu oynadı.
Real Madrid’in 2011 yıllında Facebook’ta popüler olan akımla paylaşım yapması sosyal medyada da gündem oldu.
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Real Madrid, Arda Güler’in yer aldığı fotoğrafı paylaştı ve takipçilerine sordu, “Futbolcuyu tahmin et!”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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