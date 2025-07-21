Fenerbahçe'den Hayatını Kaybeden Kanser Hastası Duygu Özdin İçin Anlamlı Mesaj
Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin yakalandığı kanser hastalığı sonrasında “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı.
Fenerbahçe, bugün hayatını kaybettiği öğrenilen Duygu Özdin için ilk maçta 1907 tane balonun gökyüzüne uçurulacağını açıkladı.
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İstanbul’da 3 yaşındaki kanser hastası Ali Asaf Demir’in babasının çağrısı üzerine kanseri yenmesini kutlamak için gökyüzüne balon uçurulması herkesin içini ısıtmıştı.
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Fenerbahçe’de yapılan açıklamada, Duygu Özdin için balon uçurulacağı duyuruldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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