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Fenerbahçe'den Hayatını Kaybeden Kanser Hastası Duygu Özdin İçin Anlamlı Mesaj

Fenerbahçe'den Hayatını Kaybeden Kanser Hastası Duygu Özdin İçin Anlamlı Mesaj

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 17:54

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin yakalandığı kanser hastalığı sonrasında “Kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmıştı.

Fenerbahçe, bugün hayatını kaybettiği öğrenilen Duygu Özdin için ilk maçta 1907 tane balonun gökyüzüne uçurulacağını açıkladı.

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İstanbul’da 3 yaşındaki kanser hastası Ali Asaf Demir’in babasının çağrısı üzerine kanseri yenmesini kutlamak için gökyüzüne balon uçurulması herkesin içini ısıtmıştı.

İstanbul’da 3 yaşındaki kanser hastası Ali Asaf Demir’in babasının çağrısı üzerine kanseri yenmesini kutlamak için gökyüzüne balon uçurulması herkesin içini ısıtmıştı.

Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin de kanseri yenmesi halinde aynı dileği diledi. Sosyal medyadaki paylaşımında, “Ben de kanseri yendiğimde statta balon uçurur muyuz?” diyen genç kız maalesef kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’de yapılan açıklamada, Duygu Özdin için balon uçurulacağı duyuruldu.

Fenerbahçe’de yapılan açıklamada, Duygu Özdin için balon uçurulacağı duyuruldu.
twitter.com

Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…'

1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek.

Duygu Özdin,

Hep kalbimizdesin.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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