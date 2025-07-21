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Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile Eşleşti

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile Eşleşti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2025 - 13:16 Son Güncelleme: 21.07.2025 - 13:41

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord oldu. Hollanda Ligi takımı Feyenoord'un teknik direktörü, sarı lacivertli takımın eski oyuncusu Robin van Persie.

Eşleşmede ilk maç 5-6 Ağustos’ta Hollanda’da, ikinci maç ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.

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Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu.

Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord oldu.

Sarı-lacivertli ekip ilk karşılaşmayı 5 ya da 6 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynayacak.

Takımın başında tanıdık bir isim: Robin van Persie

Takımın başında tanıdık bir isim: Robin van Persie

Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeni İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak.  Hollanda ekibi geçen yıl son 16 turunda Inter'e elenmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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