Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile Eşleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord oldu. Hollanda Ligi takımı Feyenoord'un teknik direktörü, sarı lacivertli takımın eski oyuncusu Robin van Persie.
Eşleşmede ilk maç 5-6 Ağustos’ta Hollanda’da, ikinci maç ise 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takımın başında tanıdık bir isim: Robin van Persie
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın