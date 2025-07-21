Filenin Sultanları Yine Ekonomide Uçtu: ABD’ye Gidişleri de Olay Olmuştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya ekonomi sınıfında seyahat etmesi gündem oldu.

Oyuncuların koltuk mesafesi daha uzak olan yangın çıkış kapılarını tercih ettiği de görüntülerde yer aldı.