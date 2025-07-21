Filenin Sultanları Yine Ekonomide Uçtu: ABD’ye Gidişleri de Olay Olmuştu
Başarıdan başarıya koşan Türkiye Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi final etabı için Polonya’ya giderken yine tarifeli uçakla uçtu.
Filenin Sultanları geçtiğimiz yıl ABD’ye yapılan 13 saatlik uçuşta da ekonomi sınıfında yer almış ve özel uçak olmaması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
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Türkiye’nin son yıllarda takım sporlarındaki en başarılı ekibi A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın geçtiğimiz yılki ABD ziyareti olay olmuştu.
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Filenin Sultanları yine tarifeli uçakta görüntülendi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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