Türkiye'ye Afrika Sıcakları Baskını! Uzman Uyardı: Dışarı Çıkıldığında Fön Makinesi Tutulmuş Gibi Olacaksınız
Geçen haftalarda yapılan uyarıların ardından Türkiye’ye Afrika sıcakları geldi. Bu hafta Basra Alçak Basıncı’nın taşıdığı 'fön rüzgarları' ülke genelinde etkili olacak. Bir diğer anlamı ise Türkiye resmen kavrulacak! Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları 33-36 derece arasında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, 'Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek' dedi.
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Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuracak! Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak hava etkili olacak.
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Uzman uyardı: Dışarı çıkıldığında fön makinesi tutulmuş gibi olacaksınız!
Fön rüzgarları nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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