Türkiye'ye Afrika Sıcakları Baskını! Uzman Uyardı: Dışarı Çıkıldığında Fön Makinesi Tutulmuş Gibi Olacaksınız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını dile getirdi. Nem oranının düşeceğini sözlerine ekleyen Macit, 'Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek.' dedi.

Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Öte yandan Macit, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.