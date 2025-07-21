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Türkiye'ye Afrika Sıcakları Baskını! Uzman Uyardı: Dışarı Çıkıldığında Fön Makinesi Tutulmuş Gibi Olacaksınız

Türkiye'ye Afrika Sıcakları Baskını! Uzman Uyardı: Dışarı Çıkıldığında Fön Makinesi Tutulmuş Gibi Olacaksınız

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 11:30

Geçen haftalarda yapılan uyarıların ardından Türkiye’ye Afrika sıcakları geldi. Bu hafta Basra Alçak Basıncı’nın taşıdığı 'fön rüzgarları' ülke genelinde etkili olacak. Bir diğer anlamı ise Türkiye resmen kavrulacak! Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıkları 33-36 derece arasında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, 'Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek' dedi.

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Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuracak! Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak hava etkili olacak.

Afrika sıcakları Türkiye'yi kavuracak! Türkiye'de bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak hava etkili olacak.

Uzmanlardan ve kurumlardan art arda sıcak hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların 25 Temmuz'a kadar yüksek seyredeceğini belirtti. Yapılan açıklamada 'Sıcaklık ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir' denildi.

AKOM ise bu hafta sıcaklıkların 33-36 derece arasında seyredeceğini belirtti. Yapılan uyarıda şöyle denildi: 'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken sıcaklıkların hafta boyunca 33-36 derece aralığında seyredeceği, bölgesel olarak aşırı değerler (37-39 derece) gözlenebileceği tahmin ediliyor.'

Uzman uyardı: Dışarı çıkıldığında fön makinesi tutulmuş gibi olacaksınız!

Uzman uyardı: Dışarı çıkıldığında fön makinesi tutulmuş gibi olacaksınız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. 

Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını dile getirdi. Nem oranının düşeceğini sözlerine ekleyen Macit, 'Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek.' dedi.

Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Öte yandan Macit, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.

Fön rüzgarları nedir?

Fön rüzgarları nedir?

Yüksek bir dağın rüzgar alan yamacına nemli hava çarpar ve yükseldikçe soğur, bu sırada yağış bırakır. Dağın tepe noktasını aşıp diğer yamacından aşağı inerken, hava kuru ve ısınmış halde olur. İşte bu aşağı doğru inen sıcak ve kuru hava akımına fön rüzgarı denir.

Fön Rüzgarının Özellikleri:

  • Sıcaklığı hızla artırır

  • Nem oranını ciddi oranda düşürür

  • Hissedilen sıcaklık, gerçek sıcaklıktan çok daha fazladır

  • Ciltte ve solunumda kuruluk hissi yaratır

  • Yangın riskini artırır

  • Tarım ürünlerini ve bitki örtüsünü kurutabilir

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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