Sakarya'daki Yangın Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerine Sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Daha önce tahliye edilen iki mahalleden biri olan Taşoluk Mahallesi’ne yangın sıçradı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmasıyla birlikte bazı evler yanmaya başladı. Yangına müdahale eden ekipler, hem karadan hem de havadan yoğun çaba sarf ederken, Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.