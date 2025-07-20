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Sakarya'daki Yangın Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerine Sıçradı

Sakarya'daki Yangın Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerine Sıçradı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 23:45

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Hacılar Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüyor. Kontrol altına alma çalışmaları şimdilik yetersiz kaldı.

Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüyor. Kontrol altına alma çalışmaları şimdilik yetersiz kaldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıktı. Daha önce tahliye edilen iki mahalleden biri olan Taşoluk Mahallesi’ne yangın sıçradı. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmasıyla birlikte bazı evler yanmaya başladı. Yangına müdahale eden ekipler, hem karadan hem de havadan yoğun çaba sarf ederken, Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanı sıra Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı. Geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İki mahallenin tahliye edilmesinin yanı sıra tarım alanları da tehdit altında.

İki mahallenin tahliye edilmesinin yanı sıra tarım alanları da tehdit altında.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alanın ardından çevredeki tarım arazilerine de sıçradı. Güvenlik gerekçesiyle bölgeden tahliye edilen vatandaşlar, ekiplerin söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek vermeye başladı. Bazı çiftçiler traktörleriyle alevlerin yayılmasını engellemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da su tankerleriyle yangın bölgesine su taşıyarak müdahaleye katkı sağlıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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