Sakarya'daki Yangın Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerine Sıçradı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Hacılar Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Taşoluk ve Hacılar mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
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Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın giderek büyüyor. Kontrol altına alma çalışmaları şimdilik yetersiz kaldı.
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İki mahallenin tahliye edilmesinin yanı sıra tarım alanları da tehdit altında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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