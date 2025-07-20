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Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Vermesi Gereken Binyamin Netanyahu Zehirlendi

Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Vermesi Gereken Binyamin Netanyahu Zehirlendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2025 - 18:44

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Gece saatlerinde mide-bağırsak rahatsızlığı ve ileri derecede sıvı kaybı yaşayan Netanyahu'nun zehirlenme geçirdiği bildirildi. Başbakana damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldığı, tedavisinin ise evde sürdürüleceği açıklandı.

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İsrail'in tartışmalı başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zehirlendiği öğrenildi.

İsrail'in tartışmalı başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zehirlendiği öğrenildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zehirlendiği iddiaları ülkede gündem yarattı. Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının aktardığına göre, 75 yaşındaki Netanyahu gece saatlerinde ciddi şekilde rahatsızlandı. Bağırsak iltihabı ve ileri derecede sıvı kaybı yaşayan Başbakan’a acil müdahaleyle damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldı. Resmi kaynaklardan net bir açıklama gelmezken, bazı siyasi çevreler Netanyahu’nun yediği bir yemekten zehirlendiğini öne sürdü. Tedavisinin evde sürdüğü belirtildi.

Yolsuzluk soruşturması öncesi yaşanan bu gelişme muhalefeti inandırmadı.

Yolsuzluk soruşturması öncesi yaşanan bu gelişme muhalefeti inandırmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sağlık durumu, hakkında devam eden yolsuzluk davasını da etkiledi. Pazartesi ve salı günleri Kudüs Bölge Mahkemesi’nde ifade vermesi beklenen Netanyahu’nun, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle duruşmalara katılamayacağı açıklandı. İsrail basını, sağlık gerekçesiyle mahkemeye katılımın ertelendiğini duyururken, zehirlenme iddiaları ve tedavi süreci kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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