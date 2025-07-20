Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Vermesi Gereken Binyamin Netanyahu Zehirlendi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sağlık durumuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Gece saatlerinde mide-bağırsak rahatsızlığı ve ileri derecede sıvı kaybı yaşayan Netanyahu'nun zehirlenme geçirdiği bildirildi. Başbakana damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldığı, tedavisinin ise evde sürdürüleceği açıklandı.
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İsrail'in tartışmalı başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zehirlendiği öğrenildi.
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Yolsuzluk soruşturması öncesi yaşanan bu gelişme muhalefeti inandırmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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