Yolsuzluk Soruşturmasında İfade Vermesi Gereken Binyamin Netanyahu Zehirlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zehirlendiği iddiaları ülkede gündem yarattı. Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının aktardığına göre, 75 yaşındaki Netanyahu gece saatlerinde ciddi şekilde rahatsızlandı. Bağırsak iltihabı ve ileri derecede sıvı kaybı yaşayan Başbakan’a acil müdahaleyle damar yoluyla sıvı takviyesi yapıldı. Resmi kaynaklardan net bir açıklama gelmezken, bazı siyasi çevreler Netanyahu’nun yediği bir yemekten zehirlendiğini öne sürdü. Tedavisinin evde sürdüğü belirtildi.