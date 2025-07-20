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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: Antalya’da Temmuz Ayı Turist Rekoru Kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: Antalya’da Temmuz Ayı Turist Rekoru Kırıldı

Antalya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 16:10

Son günlerde Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından Bodrum, Marmaris gibi yerlerde turist sayısının her zamankinden az olduğu iddia ediliyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya’da Temmuz ayı günlük turist rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre, 19 Temmuz Cumartesi günü Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 102 bin 6 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yaptı.

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Türkiye, deniz tatili severler için Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki kentleriyle adeta bir cennet.

Türkiye, deniz tatili severler için Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki kentleriyle adeta bir cennet.

Son günlerde Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi önemli tatil bölgelerinden paylaşılan görüntülerde turistlerin az olduğu iddia ediliyordu. 

Bu yerlerdeki esnafın da turist azlığı nedeniyle zor günler geçirdiği ve devletten yardım talep ettiği basına yansıtılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da temmuz ayı günlük turist girişi rekoru kırıldığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da temmuz ayı günlük turist girişi rekoru kırıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy’un paylaşımına göre, dün Antalya’ya toplam 102 bin 6 yabancı turist giriş yaptı. Bu rakam temmuz aylarında günlük giriş rekoru olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de günlük en fazla giriş 102 bin 755 kişi ile geçtiğimiz yıl Ağustos ayında olmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı 👇

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı 👇
twitter.com

'Antalya, Temmuz’da Rekora Doymuyor!

19 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan 102.006 yabancı ziyaretçi girişi gerçekleşti.

Bu rakam, temmuz aylarında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak tarihe geçti.

11 Temmuz’da 100.681 yabancı ziyaretçiyle başlayan artış ivmesi, 19 Temmuz’da zirveye taşındı.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında kırılan 102.755 kişilik tüm zamanların rekoruna ise bir adım daha yaklaştık.

1 Ocak – 19 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya hava yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise 7 milyon 874 bin 687’ye ulaştı.

Antalya; güneşi, denizi, tarihî, eşsiz doğası ve güçlü turizm altyapısıyla sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da göz bebeği olmaya devam ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla turizmde yakaladığımız bu başarıda emeği olan tüm sektör paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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