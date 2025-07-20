Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Açıkladı: Antalya’da Temmuz Ayı Turist Rekoru Kırıldı
Son günlerde Türkiye’nin en önemli tatil destinasyonlarından Bodrum, Marmaris gibi yerlerde turist sayısının her zamankinden az olduğu iddia ediliyordu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Antalya’da Temmuz ayı günlük turist rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre, 19 Temmuz Cumartesi günü Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından 102 bin 6 yabancı ziyaretçi ülkeye giriş yaptı.
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Türkiye, deniz tatili severler için Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki kentleriyle adeta bir cennet.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’da temmuz ayı günlük turist girişi rekoru kırıldığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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