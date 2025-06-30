Sabah Nüfusu 82 Akşam 10 Bin! Yerli Yabancı Turist Nüfus Patlamasına Neden Oldu
Dünyaca ünlü turizm kenti Antalya’da yaz hareketliliği sürüyor. Yerli yabancı turist bölgeye akın ederken nüfusu 100’ü bulmayan mahallelerde nüfus patlaması yaşanıyor. O noktalardan biri de Kaleiçi’ne bağlı Tuzcular Mahallesi. 82 nüfuslu Tuzcular’ın nüfusu akşam 10 bini buluyor. Turistler ise “Hayat burada gece başlıyor” diyerek anın keyfini çıkarıyor.
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82 nüfusu olan Tuzcular Mahallesi’nin gündüzleri sokakları boş kalıyor. Akşamları ise nüfus 10 bini aşıyor.
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"Hayat burada gece başlıyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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