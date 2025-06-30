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Sabah Nüfusu 82 Akşam 10 Bin! Yerli Yabancı Turist Nüfus Patlamasına Neden Oldu

Sabah Nüfusu 82 Akşam 10 Bin! Yerli Yabancı Turist Nüfus Patlamasına Neden Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.06.2025 - 12:13

Dünyaca ünlü turizm kenti Antalya’da yaz hareketliliği sürüyor. Yerli yabancı turist bölgeye akın ederken nüfusu 100’ü bulmayan mahallelerde nüfus patlaması yaşanıyor. O noktalardan biri de Kaleiçi’ne bağlı Tuzcular Mahallesi. 82 nüfuslu Tuzcular’ın nüfusu akşam 10 bini buluyor. Turistler ise “Hayat burada gece başlıyor” diyerek anın keyfini çıkarıyor.

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82 nüfusu olan Tuzcular Mahallesi’nin gündüzleri sokakları boş kalıyor. Akşamları ise nüfus 10 bini aşıyor.

82 nüfusu olan Tuzcular Mahallesi’nin gündüzleri sokakları boş kalıyor. Akşamları ise nüfus 10 bini aşıyor.

Sahilleriyle ünlü Tuzcular Mahallesi, gündüzleri deniz seven turistlerin tercihinde. 82 nüfusa sahip mahalle yazın en hareketli dönemini yaşıyor. Eğlence, yeme, içme mekanlarıyla turistin akın ettiği mahallenin nüfusu akşam 10 bine çıkıyor. Akşam 8’de başlayan hareketlilik sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. 

Tuzcular Mahallesi Muhtarı Uğur Çetin, 'Benim mahallemin nüfusu ben dahil 82. Yaz olduğu için mahalledekiler yaylaya da gidince nüfus daha çok düşüyor. Şu an benim mahallemde 12 kişiyiz. Akşam ise binlerce kişi var. Bizim mahallemizde barlar, kafe ve konser alanlarının olduğu noktalar var ve bu yüzden daha hareketli. Şu an 10 bin kişi vardır. Buraya dışarıdan gelen yerli ve yabancı tatilciler, Üçkapılar ile Hıdırlık Kulesi arasında geziyorlar, yemek yiyorlar ve eğleniyorlar. Burada akşam saat 8'den sonra gece 4'e kadar hareketli ve canlı oluyor' dedi.

"Hayat burada gece başlıyor."

"Hayat burada gece başlıyor."

Evren Şan isimli turist ise Ankara’dan tatil için Antalya’yı tercih eden vatandaşlardan biri. Evran Şan, 'Burası Ankara Kızılay'a benziyor. Gündüz boş, gece dolu oluyor. Hepsi yabancı. Hayat burada gece başlıyor. Gezerken bile eğleniyorsun. Bir de sıcak olmasa daha iyi olacak' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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