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İstanbul’da Temiz Plajlar Belli Oldu: İstanbul Valiliği Denize Girilecek En İyi Plajların Tam Listesi

İstanbul’da Temiz Plajlar Belli Oldu: İstanbul Valiliği Denize Girilecek En İyi Plajların Tam Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.06.2025 - 10:01

Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklar adeta kavuruyor. Metropollerde yaşayanların bir kısmı okulların tatil olmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alırken özellikle İstanbul’da kalanlar nefes alabilecekleri noktalar arıyor. İstanbul Valiliği, kentte denize girilecek temiz 97 nokta belirledi. İşte İstanbul'da denize girilecek yerler ve temiz plajların tam listesi.

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İstanbul'da denize girmek güvenli mi?

İstanbul'da denize girmek güvenli mi?

16 milyondan fazla nüfusa sahip İstanbul'da her geçen gün artan kentleşme ve kalabalık kirliliği de beraberinde getiriyor. Kuzeyi Karadeniz, Güneyi Marmara Denizi ve Haliç ile çevrili olan İstanbul'un deniz gibi büyük bir nimete sahip olması da onu dünya şehirleri arasına sokuyor. 

Peki, İstanbul'da denize girmek güvenli mi? 

Megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşın aklında yanıtlanmayı bekleyen sorulardan biri de bu. 

İstanbul Valiliği tarafından kentte yüzme alanlarında çalışmalar yürütülüyor. İstanbul’daki yüzme alanlarından alınan örneklerden mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda 15 günde bir tahlil ve tetkikler yapılıyor. İstanbul’da denize girilecek plajlar düzenli şekilde takip ediliyor. 

Sonuçlara göre ise İstanbul’da denize girilecek temiz ve güvenli plajların listesi oluşturuldu.

Bu içeriğimizde İstanbul Valiliği’nin sağlıkla ve güvenle denize girebilecek plajlar listesini bulacaksınız.

İstanbul'da nerede denize girilir?

İstanbul'da nerede denize girilir?

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İl Yüzme Suyu Komisyonunca kentte belirlenmiş 97 alan olduğunun altını çizdi. Bir diğer ifadeyle İstanbul'un 97 noktasında deniz, plajlar sağlık ve temiz.

Güner, yüzme alanlarındaki deniz suyunun kalitesinin sezon boyunca 15 günde bir alınan numunelerle kontrol edildiğini dile getirdi.

Analizlerinin İstanbul'daki 3 büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını vurgulayan Güner, 'Bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden bir unsuru olup olmadığı değerlendiriliyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi 'iyi', 'orta' ve 'kötü' olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alanımız bulunmamaktadır' dedi.

İstanbul'da denize girilecek yerler: Temiz plajların listesi

İstanbul'da denize girilecek yerler: Temiz plajların listesi

  • Burgazada Su Sporları Kulübü önü

  • Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

  • Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı

  • Büyükada Tabiat Parkı Plajı

  • Büyükada Kayıkhane Blue Beach

  • Büyükada Nakibey Plajı

  • Büyükada Su Sporları Kulübü önü

  • Büyükada Yörükali Plajı önü

  • Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

  • Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

  • Heybeliada Ada Beach Club önü

  • Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

  • Kınalıada Ülker Restaurant önü

  • Sedef Adası Halk Plajı

  • Heybeliada Asaf Beach

  • Burgazada Deniz Kulübü

  • Büyükada Prenses Koyu

  • Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı

  • Durusu Karaburun Arka Deniz

  • Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı

  • Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı

  • Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı

  • Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

  • Denizköşkler

  • Florya Güneş Plajı

  • Yeşilköy Polis Merkezi önü

  • Yeşilköy International Hospital önü

  • Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı

  • Riva Plajı

  • Riva Su Ürünleri Plajı

  • Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

  • West İstanbul Marina Plajı

  • Gürpınar Sahili

  • Albatros Sahili

  • Büyükçekmece Çocuk Sahili

  • Büyükçekmece Halk Plajı

  • Mimarsinan Sahili

  • Kumburgaz Sahili

  • Celaliye Halk Plajı

  • Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping

  • Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

  • Çilingoz Tabiat Parkı Plajı

  • Karacaköy Yalıköy Plajı

  • Karacaköy Çobankule Plajı

  • Karacaköy Evicik Plajı

  • Karacaköy Ormanlı Plajı

  • Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

  • Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası

  • Suadiye Plajı

  • Çiftalan Plajı

  • Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü

  • Menekşe Plajı İskele önü

  • Menekşe Plajı Sahil Park önü

  • Demirciköy Uzunya Plajı

  • Demirciköy Dalya Plajı

  • Gümüşdere Plajı

  • Kilyos Plajı

  • Rumeli Kavağı Plajı

  • Tarabya Plajı

  • Kısırkaya Plajı

  • Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı

  • Büyükliman Plajı

  • Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii

  • Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü

  • Uyumkent Sitesi önü

  • Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü

  • Semizkum Çadır Yeri mevkii

  • Altınorak Sitesi mevkii

  • Kumluk mevkii

  • Parkköy-Bizimköy Sitesi önü

  • Selimpaşa Başkent Sitesi önü

  • Selimpaşa Duruman mevkii

  • Doğancılı Plajı

  • İmrenli Plajı

  • Kabakoz Plajı

  • Merkep Adası 1

  • Merkep Adası 2

  • Sahilköy Plajı

  • Sofular Plajı

  • Alacalı Plajı

  • Ala Kadınlar Plajı

  • Ağlayankaya Plajı

  • Ağlayankaya Plajı Life Beach

  • Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii

  • Ağva Halk Plajı Mendirek yanı

  • Akçakese Akkaya Plajı

  • Ayazma Plajı

  • Ayazma Plajı 2

  • Ayazma Plajı Kumbaba mevkii

  • Bozgaca Plajı

  • Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

  • Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)

  • Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı)

  • Uzunkum Plajı (Orta nokta)

  • Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

  • Akçakese Peacock Beach

  • Tuzla Belediyesi Halk Plajı

Belirlenen alanlar dışında denize girmeyin!

Belirlenen alanlar dışında denize girmeyin!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, vatandaşların yalnızca belirlenmiş yüzme alanlarını kullanmalarının önemine dikkati çekti. Belirlenen alan dışında denize girilmemesi gerektiğinin altını çizen Güner, '97 adet yüzme alanı İstanbul'un farklı bölgelerinde mevcut. Bu alanların dışındaki bölgelerde denize girilmesi hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi riskler barındırabilir. Rüzgar yönü, akıntılar, kanalizasyon deşarjları gibi etkenlerin sürekli takip edildiği bu alanlar dışında denize girilmesini kesinlikle önermiyoruz' ifadelerini kullandı.

Yüzme alanlarının güncel bilgisi ve su kalitesi ‘yuzme.saglik.gov.tr’ internet adresinden takip edilebilir.

Siteye ulaşmak için tıklayınız.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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