İstanbul’da Temiz Plajlar Belli Oldu: İstanbul Valiliği Denize Girilecek En İyi Plajların Tam Listesi

16 milyondan fazla nüfusa sahip İstanbul'da her geçen gün artan kentleşme ve kalabalık kirliliği de beraberinde getiriyor. Kuzeyi Karadeniz, Güneyi Marmara Denizi ve Haliç ile çevrili olan İstanbul'un deniz gibi büyük bir nimete sahip olması da onu dünya şehirleri arasına sokuyor.

Peki, İstanbul'da denize girmek güvenli mi?

Megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşın aklında yanıtlanmayı bekleyen sorulardan biri de bu.

İstanbul Valiliği tarafından kentte yüzme alanlarında çalışmalar yürütülüyor. İstanbul’daki yüzme alanlarından alınan örneklerden mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda 15 günde bir tahlil ve tetkikler yapılıyor. İstanbul’da denize girilecek plajlar düzenli şekilde takip ediliyor.

Sonuçlara göre ise İstanbul’da denize girilecek temiz ve güvenli plajların listesi oluşturuldu.

Bu içeriğimizde İstanbul Valiliği’nin sağlıkla ve güvenle denize girebilecek plajlar listesini bulacaksınız.