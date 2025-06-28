İstanbul’da Temiz Plajlar Belli Oldu: İstanbul Valiliği Denize Girilecek En İyi Plajların Tam Listesi
Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklar adeta kavuruyor. Metropollerde yaşayanların bir kısmı okulların tatil olmasıyla birlikte soluğu tatil beldelerinde alırken özellikle İstanbul’da kalanlar nefes alabilecekleri noktalar arıyor. İstanbul Valiliği, kentte denize girilecek temiz 97 nokta belirledi. İşte İstanbul'da denize girilecek yerler ve temiz plajların tam listesi.
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İstanbul'da denize girmek güvenli mi?
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İstanbul'da nerede denize girilir?
İstanbul'da denize girilecek yerler: Temiz plajların listesi
Belirlenen alanlar dışında denize girmeyin!
Yüzme alanlarının güncel bilgisi ve su kalitesi ‘yuzme.saglik.gov.tr’ internet adresinden takip edilebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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