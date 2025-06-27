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İstanbul’un Dört İlçesinde Suyun Tadı Değişti: Şikayetler Artınca İSKİ’den Açıklama Geldi!

İstanbul’un Dört İlçesinde Suyun Tadı Değişti: Şikayetler Artınca İSKİ’den Açıklama Geldi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 21:55

İstanbul'un dört ilçesinde vatandaşların su şikayeti son zamanlarda arttı. Vatandaşlar suyun tadının değiştiğini ve kokusunun arttığını iddia ederek şikayette bulundu. Şikayetler artınca İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklama yaptı.

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İstanbul’un dört ilçesinde su şikayeti arttı.

İstanbul’un dört ilçesinde su şikayeti arttı.

İstanbul’da Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal’da yaşayanlar son günlerde suyun tadının değiştiğini ve kokusunun arttığına dile getirdi. Bu şikayetler İSKİ’ye bildirildi. 

Sosyal medyada şikayetler artınca İSKİ bir açıklama yayımladı. İSKİ, söz konusunda iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

İSKİ: "Havaların ani ısınması ile birlikte yaşanan doğal ve geçici durum."

İSKİ: "Havaların ani ısınması ile birlikte yaşanan doğal ve geçici durum."
twitter.com

'Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında Anadolu Yakası'ndaki Kartal Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde içme suyuna tehlikeli madde karıştığı iddiaları yer almıştır. Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır.

İstanbul'un içme ve kullanma suyunun yüzde 99'u yüzeysel su kaynaklarından karşılanmaktadır. Her su kaynağının tadı ve kokusu aynı olmayıp içerdiği mineral yapısına ve mevsimsel geçişlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. 

Tat ve koku şikayetleri bazı bölgelerin farklı kaynaklardan beslenmesi ve havaların ani ısınması ile birlikte yaşanan doğal ve geçici bir durum olup gerekli analiz kontrol ve deşarj işlemleri yapılarak su kalitesi izlenmektedir.

Yapılan kontrol ve laboratuvar analizleri neticesinde halk sağlığını etkileyecek herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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