İstanbul’un Dört İlçesinde Suyun Tadı Değişti: Şikayetler Artınca İSKİ’den Açıklama Geldi!
İstanbul'un dört ilçesinde vatandaşların su şikayeti son zamanlarda arttı. Vatandaşlar suyun tadının değiştiğini ve kokusunun arttığını iddia ederek şikayette bulundu. Şikayetler artınca İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklama yaptı.
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İstanbul’un dört ilçesinde su şikayeti arttı.
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İSKİ: "Havaların ani ısınması ile birlikte yaşanan doğal ve geçici durum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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