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İmam Hatip Mezunu Öğrencileri "Mini Etekli İlahiyatçılar” Sözleriyle Paylaşan Abdurrahman Dilipak Tepki Çekti

İmam Hatip Mezunu Öğrencileri "Mini Etekli İlahiyatçılar” Sözleriyle Paylaşan Abdurrahman Dilipak Tepki Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 21:32

Yaptığı paylaşımlarla sık sık tepkilerin odağında olan gazeteci Abdurrahman Dilipak yine skandal bir paylaşıma imza attı. İmam Hatip Lisesi mezuniyetinden bir görüntü paylaşan Dilipak, kız öğrencileri “Mini etekli ilahiyatçılar” sözleriyle hedef gösterdi. Dilipak’a tepki yağdı.

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Kız çocuklarını hedef gösteren Abdurrahman Dilipak'ın paylaşımı şöyle oldu:

Kız çocuklarını hedef gösteren Abdurrahman Dilipak'ın paylaşımı şöyle oldu:

'Bu Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni, az zamanda büyük işler başarmışız. Mini etekli ilahiyatçılar geliyor.'

Dilipak'ın bu paylaşımına tepki yağdı:

Dilipak'ın bu paylaşımına tepki yağdı:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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