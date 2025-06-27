İmam Hatip Mezunu Öğrencileri "Mini Etekli İlahiyatçılar” Sözleriyle Paylaşan Abdurrahman Dilipak Tepki Çekti
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Kız çocuklarını hedef gösteren Abdurrahman Dilipak'ın paylaşımı şöyle oldu:
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Dilipak'ın bu paylaşımına tepki yağdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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