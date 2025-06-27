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Menzil Torununa Ağızları Açık Bırakan Nişan! 17 Milyar Liralık Serveti İtiraf Eden Menzil'den Yeni Görüntüler

Menzil Torununa Ağızları Açık Bırakan Nişan! 17 Milyar Liralık Serveti İtiraf Eden Menzil'den Yeni Görüntüler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.06.2025 - 19:02

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Şatafatlı yaşamları ve milyon liralık lüks araçlarıyla sık sık şok eden görüntülere şahit olduğumuz Menzil tarikatından yeni görüntüler ortaya çıktı. Menzil şeyhinin amcasının torununa yapılan şatafatlı nişan izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Menzil kardeşlerin şeyhlik kavgası sürerken tarikat mahkemesinde 17 milyar TL'lik servete sahip oldukları belirtilmişti.

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Nişana dair görüntüleri buradan izleyebilirsiniz👇🏻

Görüntüler Menzil'deki şatafatı bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler Menzil'deki şatafatı bir kez daha gözler önüne serdi.

Menzil şeyhlerinin sık sık milyon liralık lüks araçlarıyla görüntüleri ortaya çıkarken tarikat bundan rahatsız olmuş ve Menzil sınırları içerisinde görüntü alınmasını yasaklamıştı. Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un Temmuz 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından oğulları arasında taht kavgası sürüyor. Miras ve şeyhlik kavgasıyla birlikte tarikat üyeleri de ayrılmış durumda. Geçen aylarda Menzil köyünde gruplar arasında taşlı sopalı kavga çıkmış, tarikatın yurt dışındaki derneklerinden de kavga görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı. 

Öte yandan Menzil, miras kavgası nedeniyle tarikat mahkemesi kurduğunu açıklamıştı. Mahkemeden kaydedilen bir görüntüde Menzil şeyhinin 17 milyar liralık servete sahip olduğu da kendi ağzıyla itiraf edilmişti.

Görüntülere yapılan yorumlardan birkaçı şöyle:

Görüntülere yapılan yorumlardan birkaçı şöyle:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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