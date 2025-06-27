Menzil Torununa Ağızları Açık Bırakan Nişan! 17 Milyar Liralık Serveti İtiraf Eden Menzil'den Yeni Görüntüler

Şatafatlı yaşamları ve milyon liralık lüks araçlarıyla sık sık şok eden görüntülere şahit olduğumuz Menzil tarikatından yeni görüntüler ortaya çıktı. Menzil şeyhinin amcasının torununa yapılan şatafatlı nişan izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Öte yandan Menzil kardeşlerin şeyhlik kavgası sürerken tarikat mahkemesinde 17 milyar TL'lik servete sahip oldukları belirtilmişti.
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Nişana dair görüntüleri buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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Görüntüler Menzil'deki şatafatı bir kez daha gözler önüne serdi.
Görüntülere yapılan yorumlardan birkaçı şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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