Menzil Torununa Ağızları Açık Bırakan Nişan! 17 Milyar Liralık Serveti İtiraf Eden Menzil'den Yeni Görüntüler

Menzil şeyhlerinin sık sık milyon liralık lüks araçlarıyla görüntüleri ortaya çıkarken tarikat bundan rahatsız olmuş ve Menzil sınırları içerisinde görüntü alınmasını yasaklamıştı. Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un Temmuz 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından oğulları arasında taht kavgası sürüyor. Miras ve şeyhlik kavgasıyla birlikte tarikat üyeleri de ayrılmış durumda. Geçen aylarda Menzil köyünde gruplar arasında taşlı sopalı kavga çıkmış, tarikatın yurt dışındaki derneklerinden de kavga görüntüleri sosyal medyada yayılmıştı.

Öte yandan Menzil, miras kavgası nedeniyle tarikat mahkemesi kurduğunu açıklamıştı. Mahkemeden kaydedilen bir görüntüde Menzil şeyhinin 17 milyar liralık servete sahip olduğu da kendi ağzıyla itiraf edilmişti.