Menzil Cemaati Miras Kavgasının Ardından Tarikat Mahkemesi Kurduğunu Açıkladı
Menzil Cemaati Miras Kavgasının Ardından Tarikat Mahkemesi Kurduğunu Açıkladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde bulunan Menzil köyünü adeta küçük bir İran'a çeviren Menzil cemaatinde miras kavgası ayyuka çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyon liralık araçlara binen, lüks içinde yaşayan Menzil şeyhi ve kardeşlerinin miras kavgası geçen günlerde kameralara yansımıştı.
Videoda şu an Menzil Şeyhi olan Muhammed Saki'nin "Kiraların faizini bile istediler" dediği duyuluyor. Diğer kardeş ise "Babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastı. Miras her şey demiştin" yanıtını veriyor.
Cemaat, Menzil sınırları içerisinde şeyhin ve cemaate dair görüntülerin çekilmesini, yayınlanmasını yasaklamıştı. Son olarak miras kavgasının medyada yayılmasından rahatsız olduğu anlaşılan cemaat, bir açıklama yayımladı.
Cemaat miras için tarikat mahkemesi kurdu. 'Menzil Yolu' isimli X hesabından yapılan açıklamada 'halifelerin karar vereceği' ifade edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miras kavgası kameralara böyle yansıdı👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Arabaların arkasında "Mürit sağolsun" falan yazıyor mu acaba?