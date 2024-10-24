Menzil Cemaati Miras Kavgasının Ardından Tarikat Mahkemesi Kurduğunu Açıkladı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli kardeşlerimiz 22 Ekim 2024 tarihinde Menzil Camii’nde cemaat huzurunda bir toplantı gerçekleşmiştir. Rahmetli Gavsımızın mahdumları olan büyüklerimiz; miras, köy, ilim ve irşad mekanlarının durumu dahil tüm ihtilaflı konuların değerlendirilmesi ve hükme bağlanması hususunda bir hakem heyeti tayin etmişlerdir. Gavsımızın diğer üç halifesi, hüküm mercii olarak kabul edilmiştir.

Bu hayırlı adımın en başta bütün kardeşlerimiz arasındaki muhabbetin tesisine ve ümmet-i Muhammed’in ihtiyaç duyduğu hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.”