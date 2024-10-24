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Menzil Cemaati Miras Kavgasının Ardından Tarikat Mahkemesi Kurduğunu Açıkladı

Menzil Cemaati Miras Kavgasının Ardından Tarikat Mahkemesi Kurduğunu Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 14:28

Menzil cemaatinde miras kavgası ayyuka çıktı. Geçen günlerde Menzil şeyhi ve kardeşinin miras kavgası kameralara yansımıştı. Cemaat bir açıklama yaparak tarikat mahkemesi kurulduğunu ve halifelerin karara bağlayacağını kaydetti.

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Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde bulunan Menzil köyünü adeta küçük bir İran'a çeviren Menzil cemaatinde miras kavgası ayyuka çıktı.

Adıyaman'ın Kahta sınırları içerisinde bulunan Menzil köyünü adeta küçük bir İran'a çeviren Menzil cemaatinde miras kavgası ayyuka çıktı.

Milyon liralık araçlara binen, lüks içinde yaşayan Menzil şeyhi ve kardeşlerinin miras kavgası geçen günlerde kameralara yansımıştı.

Milyon liralık araçlara binen, lüks içinde yaşayan Menzil şeyhi ve kardeşlerinin miras kavgası geçen günlerde kameralara yansımıştı.

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Videoda şu an Menzil Şeyhi olan Muhammed Saki'nin "Kiraların faizini bile istediler" dediği duyuluyor. Diğer kardeş ise "Babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastı. Miras her şey demiştin" yanıtını veriyor.

Videoda şu an Menzil Şeyhi olan Muhammed Saki'nin "Kiraların faizini bile istediler" dediği duyuluyor. Diğer kardeş ise "Babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastı. Miras her şey demiştin" yanıtını veriyor.

Cemaat, Menzil sınırları içerisinde şeyhin ve cemaate dair görüntülerin çekilmesini, yayınlanmasını yasaklamıştı. Son olarak miras kavgasının medyada yayılmasından rahatsız olduğu anlaşılan cemaat, bir açıklama yayımladı.

Cemaat, Menzil sınırları içerisinde şeyhin ve cemaate dair görüntülerin çekilmesini, yayınlanmasını yasaklamıştı. Son olarak miras kavgasının medyada yayılmasından rahatsız olduğu anlaşılan cemaat, bir açıklama yayımladı.

Cemaat miras için tarikat mahkemesi kurdu. 'Menzil Yolu' isimli X hesabından yapılan açıklamada 'halifelerin karar vereceği' ifade edildi.

Cemaat miras için tarikat mahkemesi kurdu. 'Menzil Yolu' isimli X hesabından yapılan açıklamada 'halifelerin karar vereceği' ifade edildi.
twitter.com

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıymetli kardeşlerimiz 22 Ekim 2024 tarihinde Menzil Camii’nde cemaat huzurunda bir toplantı gerçekleşmiştir. Rahmetli Gavsımızın mahdumları olan büyüklerimiz; miras, köy, ilim ve irşad mekanlarının durumu dahil tüm ihtilaflı konuların değerlendirilmesi ve hükme bağlanması hususunda bir hakem heyeti tayin etmişlerdir. Gavsımızın diğer üç halifesi, hüküm mercii olarak kabul edilmiştir.

Bu hayırlı adımın en başta bütün kardeşlerimiz arasındaki muhabbetin tesisine ve ümmet-i Muhammed’in ihtiyaç duyduğu hizmetlere vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz.”

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Miras kavgası kameralara böyle yansıdı👇🏻

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