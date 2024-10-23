Dergahları Basılmış! Menzil Şeyhi ve Kardeşinin Kameralar Önünde Miras Kavgası

Lüks, şatafatlı yaşamlarıyla sık sık gündem olan ve devletin neredeyse her kademesini ele geçiren Menzil tarikatına dair yeni bir video ortaya çıktı. Videoda 12 Temmuz 2023'te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un oğullarının tarikat üyeleri önünde miras kavgasına tutuştuğu görülüyor.