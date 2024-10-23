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Dergahları Basılmış! Menzil Şeyhi ve Kardeşinin Kameralar Önünde Miras Kavgası

Dergahları Basılmış! Menzil Şeyhi ve Kardeşinin Kameralar Önünde Miras Kavgası

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 10:22

Lüks, şatafatlı yaşamlarıyla sık sık gündem olan ve devletin neredeyse her kademesini ele geçiren Menzil tarikatına dair yeni bir video ortaya çıktı. Videoda 12 Temmuz 2023'te ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Erol'un oğullarının tarikat üyeleri önünde miras kavgasına tutuştuğu görülüyor.

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Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin her kurumunu adeta ele geçiren Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol, 12 Temmuz 2023'te ölmüştü.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin her kurumunu adeta ele geçiren Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol, 12 Temmuz 2023'te ölmüştü.

Halka 'aza tamah etme' öğütlerinde bulunan Menzil şeyhlerinin lüks ve şatafatlı yaşamı videolarla göz önüne seriliyor. Ölen Menzil şeyhi Erol'un kaldığı hastane odasının bile altın varaklı olması "Yok artık" dedirtmişti.

Halka 'aza tamah etme' öğütlerinde bulunan Menzil şeyhlerinin lüks ve şatafatlı yaşamı videolarla göz önüne seriliyor. Ölen Menzil şeyhi Erol'un kaldığı hastane odasının bile altın varaklı olması "Yok artık" dedirtmişti.

Milyon liralık lüks araçlarıyla dikkat çeken ve tepki toplayan Menzil çareyi 'şeyhlerinin' fotoğrafının ve videosunun çekilmesini yasaklamakta bulmuştu. Ancak yasaklara rağmen bu kez Menzil şeyhi ve kardeşlerinin 'miras kavgasını' kameralar kaydetti.

Milyon liralık lüks araçlarıyla dikkat çeken ve tepki toplayan Menzil çareyi 'şeyhlerinin' fotoğrafının ve videosunun çekilmesini yasaklamakta bulmuştu. Ancak yasaklara rağmen bu kez Menzil şeyhi ve kardeşlerinin 'miras kavgasını' kameralar kaydetti.

Babasının ölümünden sonra Menzil kardeşleri arasında taht kavgası başlamıştı. Cemaatin yeni şeyhi Muhammed Saki olmuştu.

Babasının ölümünden sonra Menzil kardeşleri arasında taht kavgası başlamıştı. Cemaatin yeni şeyhi Muhammed Saki olmuştu.

Videoda Muhammed Saki ve kardeşlerinin miras kavgasına tutuştuğu görülüyor.

Videoda Muhammed Saki ve kardeşlerinin miras kavgasına tutuştuğu görülüyor.
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Kardeşlerden biri “Sofileri oradan çıkartıp kiraların faizini bile istediler” derken diğer kardeş babasının vefatından hemen sonra dergahlarının basıldığını söylüyor.

Kardeşlerden biri “Sofileri oradan çıkartıp kiraların faizini bile istediler” derken diğer kardeş babasının vefatından hemen sonra dergahlarının basıldığını söylüyor.

“Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun ama babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastı. Miras her şey demiştin” diyen kardeşin sözlerinin ardından bir tarikat üyesi defalarca “Haydi” diye bağırarak tartışmayı sonlandırmaya çalışıyor.

“Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun ama babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastı. Miras her şey demiştin” diyen kardeşin sözlerinin ardından bir tarikat üyesi defalarca “Haydi” diye bağırarak tartışmayı sonlandırmaya çalışıyor.

Menzil'de kameralara yansıyan miras kavgası👇🏻

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