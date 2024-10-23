Dergahları Basılmış! Menzil Şeyhi ve Kardeşinin Kameralar Önünde Miras Kavgası
Dergahları Basılmış! Menzil Şeyhi ve Kardeşinin Kameralar Önünde Miras Kavgası
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin her kurumunu adeta ele geçiren Menzil tarikatının lideri Abdülbaki Erol, 12 Temmuz 2023'te ölmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halka 'aza tamah etme' öğütlerinde bulunan Menzil şeyhlerinin lüks ve şatafatlı yaşamı videolarla göz önüne seriliyor. Ölen Menzil şeyhi Erol'un kaldığı hastane odasının bile altın varaklı olması "Yok artık" dedirtmişti.
Milyon liralık lüks araçlarıyla dikkat çeken ve tepki toplayan Menzil çareyi 'şeyhlerinin' fotoğrafının ve videosunun çekilmesini yasaklamakta bulmuştu. Ancak yasaklara rağmen bu kez Menzil şeyhi ve kardeşlerinin 'miras kavgasını' kameralar kaydetti.
Babasının ölümünden sonra Menzil kardeşleri arasında taht kavgası başlamıştı. Cemaatin yeni şeyhi Muhammed Saki olmuştu.
Videoda Muhammed Saki ve kardeşlerinin miras kavgasına tutuştuğu görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardeşlerden biri “Sofileri oradan çıkartıp kiraların faizini bile istediler” derken diğer kardeş babasının vefatından hemen sonra dergahlarının basıldığını söylüyor.
“Ağabey sen şimdi böyle konuşuyorsun ama babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastı. Miras her şey demiştin” diyen kardeşin sözlerinin ardından bir tarikat üyesi defalarca “Haydi” diye bağırarak tartışmayı sonlandırmaya çalışıyor.
Menzil'de kameralara yansıyan miras kavgası👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın