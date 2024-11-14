Menzil Şeyhi Kendi Ağzıyla 17 Milyar Liralık Servetleri Olduğunu İtiraf Etti
Menzil Şeyhi Kendi Ağzıyla 17 Milyar Liralık Servetleri Olduğunu İtiraf Etti
Bindikleri lüks araçlarla ve şatafatlarıyla gündem olan Menzil Cemaati’nde miras kavgası sürüyor. Geçen sene tarikatın liderinin ölmesinin ardından oğulları mirası bölüşemedi. Cemaat, tarikat mahkemesi kurarak mirası bölüştürmek için adım attı. Gazeteci İsmail Arı’nın sosyal medyada paylaştığı videoya göre Menzil lideri Muhammed Saki Elhüseyni, kendi ağızıyla 17 milyar TL’lik servetleri olduğunu söylüyor.
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Menzil Cemaati’nde miras kavgası büyüyor. Geçen sene ölen Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ardından oğullarını miras ayırdı.
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Milyon liralık lüks araçlara binen, her türlü şatafatı yaşayan Menzil tarikatında kardeşlerin miras kavgası için geçen günlerde tarikat mahkemesinin kurulduğu açıklanmıştı.
Gazete İsmail Arı, sosyal medya hesabı X’ten bir video paylaştı. Videoda Menzil’in şu anki lideri Muhammed Saki Elhüseyni’nin kendi ağzıyla 17 milyar liralık serveti olduğunu itiraf ediyor.
Arı, paylaşımına şu notu düştü:
"10 milyarı onların elinde, 7 milyarı bizim elimizde."
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Servet itirafı video şöyle👇🏻
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