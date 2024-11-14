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Menzil Şeyhi Kendi Ağzıyla 17 Milyar Liralık Servetleri Olduğunu İtiraf Etti

Menzil Şeyhi Kendi Ağzıyla 17 Milyar Liralık Servetleri Olduğunu İtiraf Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.11.2024 - 18:22

Bindikleri lüks araçlarla ve şatafatlarıyla gündem olan Menzil Cemaati’nde miras kavgası sürüyor. Geçen sene tarikatın liderinin ölmesinin ardından oğulları mirası bölüşemedi. Cemaat, tarikat mahkemesi kurarak mirası bölüştürmek için adım attı. Gazeteci İsmail Arı’nın sosyal medyada paylaştığı videoya göre Menzil lideri Muhammed Saki Elhüseyni, kendi ağızıyla 17 milyar TL’lik servetleri olduğunu söylüyor.

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Menzil Cemaati’nde miras kavgası büyüyor. Geçen sene ölen Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ardından oğullarını miras ayırdı.

Menzil Cemaati’nde miras kavgası büyüyor. Geçen sene ölen Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ardından oğullarını miras ayırdı.

Milyon liralık lüks araçlara binen, her türlü şatafatı yaşayan Menzil tarikatında kardeşlerin miras kavgası için geçen günlerde tarikat mahkemesinin kurulduğu açıklanmıştı.

Milyon liralık lüks araçlara binen, her türlü şatafatı yaşayan Menzil tarikatında kardeşlerin miras kavgası için geçen günlerde tarikat mahkemesinin kurulduğu açıklanmıştı.

Cemaat önünde kardeşlerin miras kavgası kameralara yansımıştı

Gazete İsmail Arı, sosyal medya hesabı X’ten bir video paylaştı. Videoda Menzil’in şu anki lideri Muhammed Saki Elhüseyni’nin kendi ağzıyla 17 milyar liralık serveti olduğunu itiraf ediyor.

Gazete İsmail Arı, sosyal medya hesabı X’ten bir video paylaştı. Videoda Menzil’in şu anki lideri Muhammed Saki Elhüseyni’nin kendi ağzıyla 17 milyar liralık serveti olduğunu itiraf ediyor.

Arı, paylaşımına şu notu düştü:

Arı, paylaşımına şu notu düştü:
twitter.com

'Mutlaka dinleyin, dinlettirin

Konuşan kişi ülkenin en büyük cemaati olan Menzil'in lideri Muhammed Saki Elhüseyni... 

Yarın bu gazetelerde manşet olur diye söze başlıyor ve cemaatin 17 milyar TL'lik serveti olduğunu itiraf ediyor. Cemaat, ticaret ve siyaset üçgeni.'

"10 milyarı onların elinde, 7 milyarı bizim elimizde."

"10 milyarı onların elinde, 7 milyarı bizim elimizde."

Video Muhammed Saki Elhüseyni’ni şu sözleri duyuluyor:

“17 milyarlık değer var burada. Bunlar gerçek değerler değil. Kesinlikle altı değil üstüdür. Bu 17 milyardan 10 milyarı onların elinde, 7 milyarı bizim elimizde. Avrupa hariç. Avrupa komple onların elinde.”

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Servet itirafı video şöyle👇🏻

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