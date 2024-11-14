Menzil Şeyhi Kendi Ağzıyla 17 Milyar Liralık Servetleri Olduğunu İtiraf Etti

Video Muhammed Saki Elhüseyni’ni şu sözleri duyuluyor:

“17 milyarlık değer var burada. Bunlar gerçek değerler değil. Kesinlikle altı değil üstüdür. Bu 17 milyardan 10 milyarı onların elinde, 7 milyarı bizim elimizde. Avrupa hariç. Avrupa komple onların elinde.”