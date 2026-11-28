Bazen birini çok sevmek, onun bizim için doğru insan olduğu anlamına gelmez. Sürekli onu anlamaya çalışıyor, davranışlarını açıklamak için bahaneler buluyor veya sana iyi gelmeyen bir ilişkinin içinde kalmak için kendini ikna ediyor olabilirsin. Belki de kalbinin seçtiği kişiyle sana gerçekten iyi gelen kişi birbirinden çok farklıdır.

Peki sen aşkı yaşarken kendini mi kaybediyorsun, yoksa ilişkinin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözebiliyor musun?