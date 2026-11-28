Evet/Hayır Testine Göre Yanlış İnsana mı Aşık Oluyorsun?
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Bazen birini çok sevmek, onun bizim için doğru insan olduğu anlamına gelmez. Sürekli onu anlamaya çalışıyor, davranışlarını açıklamak için bahaneler buluyor veya sana iyi gelmeyen bir ilişkinin içinde kalmak için kendini ikna ediyor olabilirsin. Belki de kalbinin seçtiği kişiyle sana gerçekten iyi gelen kişi birbirinden çok farklıdır.
Peki sen aşkı yaşarken kendini mi kaybediyorsun, yoksa ilişkinin sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözebiliyor musun?
1. Onun sana kötü davrandığı zamanlarda bile aslında iyi biri olduğuna inanıp davranışlarını açıklamaya çalışıyor musun?
2. İlişkide seni üzen şeyleri dile getirmekten, onu kaybetmekten korktuğun için kaçınıyor musun?
3. Sana yeterince ilgi göstermediğinde bile bir gün değişeceğini düşünerek bekliyor musun?
4. Onun sevgisini kazanmak için kendini, görünüşünü veya davranışlarını değiştirmeye çalışıyor musun?
5. İlişkinizde sorun çıktığında çoğu zaman özür dileyen veya durumu düzeltmeye çalışan taraf sen misin?
6. Onunla birlikteyken kendini bazen yetersiz, değersiz veya sevilmeye layık değilmiş gibi hissediyor musun?
7. Arkadaşların ya da ailen bu ilişki hakkında endişelerini dile getirdiğinde onları dinlemek yerine savunmaya geçiyor musun?
8. Sana verdiği sözleri tekrar tekrar tutmadığı halde söylediklerine inanmayı sürdürüyor musun?
9. İlişkinizde mutlu olduğun anlardan çok, onun yeniden eskisi gibi olacağı günleri mi bekliyorsun?
10. Kendi ihtiyaçlarını erteleyip onun isteklerini ve sorunlarını önceliğin haline getiriyor musun?
Bu ilişkide kaybetmekten korktuğun şeyin ne olduğunu düşünmelisin!
Kalbinle birlikte aklını da dinliyorsun!
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