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Kalbinin Sesini Dinlesen Sana İlk Ne Söylerdi?

Kalbinin Sesini Dinlesen Sana İlk Ne Söylerdi?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
21.10.2026 - 12:28
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Bazen insan ne hissettiğini bilir ama kendine söyleyemez. Her şey yolundaymış gibi hayatına devam ederken içinde adı konulmamış bir özlem, dinmeyen bir yorgunluk, kimseye anlatamadığı bir kırgınlık ya da yeniden başlama isteği taşıyabilir. Bazen de uzun zamandır hissetmediği bir heyecanın, küçücük bir ihtimalin veya kendisine iyi gelen birinin yanında yeniden ortaya çıktığını fark eder. Çünkü kalbimiz her zaman en yüksek sesle konuşmaz. Bazen bir şarkıda, bazen eski bir mesajda, bazen de gece herkes uyuduktan sonra aklımıza gelen tek bir düşüncede kendini belli eder.

Peki, senin kalbin bugünlerde ne hissediyor?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Gece herkes uyuduğunda ve sonunda kendinle baş başa kaldığında aklından en çok ne geçiyor?

4. Birisi sana “Son zamanlarda nasılsın, gerçekten?” diye sorsa ilk tepkin ne olurdu?

5. Eski bir fotoğrafına rastladın. O günlerdeki kendine ne söylemek isterdin?

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6. Seni en çok hangisi üzerdi?

7. Bir dilek hakkın olsa kalbinden geçen ilk şey ne olurdu?

8. İnsanların senin hakkında en çok yanıldığı şey sence ne?

9. Bir insanın hayatından sessizce çıktığını düşün. En çok neye üzülürdün?

10. Hayatının şu anki dönemini bir mevsime benzetsen hangisi olurdu?

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Geçmişin İzini Taşıyan Kalp: Sen Aslında Bir Vedayı Tamamlamaya Çalışıyorsun

Belki de senin kalbin, bitmiş bir ilişkinin, geri gelmeyecek bir insanın ya da bir daha aynı şekilde yaşanmayacak bir dönemin ardından kalan duyguları taşıyor. Bu, mutlaka hâlâ birini beklediğin anlamına gelmiyor. Bazen insan bir kişiyi özlediği için değil, onun yanındayken olduğu kişiyi özlediği için geçmişe döner. Bazen söylenemeyen bir cümle, alınamayan bir özür ya da cevapsız kalan bir soru zihninde yaşamaya devam eder. Hayatına devam ediyor, gülümsüyor, yeni şeyler yaşıyor olabilirsin. Ama bazı anlarda küçük bir ayrıntı seni hiç beklemediğin bir yere götürebilir. Çünkü bazı vedalar takvimde bir günle tamamlanır, insanın içinde ise çok daha uzun sürer.

Belki kendine defalarca “Artık bunu düşünmemeliyim” dedin. Belki geçmişi hatırladığında kendine kızdın, aynı şeyi neden hâlâ hissettiğini sorguladın. Oysa iyileşmek, yaşananları önemsizleştirmek ya da hiç hatırlamamak değildir. Bir zamanlar seni mutlu eden bir şeyi özleyebilir, sana acı veren birini zaman zaman düşünebilir ve yine de hayatına devam edebilirsin. Bu duyguların birbiriyle çelişmesi gerekmez. Bazen insan birini geri istemez ama yaşananların başka türlü sonuçlanmış olmasını diler. Bazen de asıl yasını tuttuğu şey, gerçekleşmesini beklediği ama hiç yaşanmayan ihtimaldir. Kendine bu duyguları yaşamak için izin vermen, onları sonsuza kadar taşımak zorunda olduğun anlamına gelmez.

Belki de artık ihtiyacın olan şey geçmişten bir cevap almak değil, kendine yeni bir soru sormaktır: “Bütün bunlardan sonra bugün kendime nasıl iyi gelebilirim?” Her şeyi anlamlandırmak, herkesi affetmek ya da yaşananları güzel bir hikâyeye dönüştürmek zorunda değilsin. Bazı şeyler yalnızca yaşanır ve zamanla hayatındaki yerini değiştirir. Bir gün aynı şarkıyı dinlediğinde yine hatırlayabilirsin ama artık o anının seni eskisi kadar içine çekmediğini fark edebilirsin. İşte o zaman anlarsın: Unutmadın, ama artık yalnızca o hatıradan ibaret de değilsin. Geçmişin senin bir parçan olabilir; bütün hayatın olmak zorunda değil.

Görülmeyi Bekleyen Kalp: Herkesi Anlarken Kendini Anlatmayı Unutmuş Olabilirsin

Senin kalbinin en derin ihtiyacı, belki de uzun zamandır başkalarına sunduğun anlayışı bir gün kendin için de bulmak. İnsanların sorunlarını dinliyor, zor zamanlarında yanlarında oluyor, ihtiyaç duyduklarında onları anlamaya çalışıyor olabilirsin. Bazen birinin sesindeki küçücük değişikliği fark ediyor, bir başkasının iyi olmadığını herkesten önce hissediyorsun. Ama konu sana geldiğinde işler değişiyor. “İyiyim” demek daha kolay, kendi derdini anlatmak daha zor olabiliyor. Çünkü bazen insan, karşısındakine yük olmak istemediği için susar. Bazen de yıllarca güçlü görünmeye alıştığından, bir gün yorulduğunu söylemenin bile ne kadar zor olduğunu fark eder. Senin de görülmeye ihtiyacın var; yalnızca işe yaradığında, birilerini mutlu ettiğinde ya da her şeyi halledebildiğinde değil.

Belki de seni en çok yoran şey yalnızlık değil, insanların yanında kendini yalnız hissetmek. Kalabalık sofralarda oturabilir, gün boyunca mesajlaşabilir, herkesin hayatında bir yerin olabilir. Ama akşam olduğunda birinin sana gerçekten nasıl olduğunu sormasını, cevabını acele etmeden dinlemesini isteyebilirsin. Çünkü sen de her zaman çözüm üreten, sakin kalan, anlayış gösteren kişi olmak istemiyorsun. Bazen ne yapacağını bilmemek, bir konuda korkmak, birinden destek istemek istiyorsun. Bunun için kendini suçlamamalısın. İhtiyaçlarının olması seni zayıf ya da eksik yapmaz. Sevilmek için sürekli bir şey sunmak, insanları kaybetmemek için her zaman anlayışlı olmak zorunda değilsin. Gerçek yakınlık, yalnızca başkalarına verdiğin emekle ölçülmez; senin de kendin olabildiğin yerde büyür.

Şimdi kendine şu soruyu sormayı dene: “Ben birinden ne bekliyorum ama bunu istemeye çekiniyorum?” Belki daha fazla ilgi, belki güven, belki de yalnızca birinin seni araması için her zaman ilk adımı atan taraf olmamak. Bu ihtiyacı fark etmek, karşındaki insanların seni kendiliğinden anlamasını beklemekten daha özgürleştirici olabilir. Sana değer veren insanların zihnini okumasını beklemek zorunda değilsin; neye ihtiyaç duyduğunu söylemeye hakkın var. Ve unutma, senin değerini başkalarının seni ne kadar fark ettiği belirlemez. Görülmediğini hissettiğin günlerde bile varlığın anlamlı. Herkesi taşıyan kişi olmak zorunda değilsin. Bazen senin de yaslanabileceğin bir omuza, hiçbir şeyi açıklamak zorunda kalmadan yanında duracak birine ihtiyacın olabilir.

Kendine Dönmeye Çalışan Kalp: Belki De Hayatında İlk Kez Kendini Seçmek İstiyorsun

Senin içinde uzun zamandır bekleyen bir değişim isteği olabilir. Belki dışarıdan bakıldığında hayatın yolunda görünüyor ama sen artık bazı şeylerin sana eskisi gibi iyi gelmediğini hissediyorsun. Belki başkalarını kırmamak için verdiğin kararlar, ertelediğin hayaller veya sırf alıştığın için sürdürdüğün ilişkiler seni kendinden uzaklaştırdı. Bir zamanlar istediğin şeylerle bugün arzuladıkların arasında fark olabilir. Bu farkı görmek bazen korkutucudur; çünkü değişmek, yalnızca yeni bir başlangıç yapmak değil, eski düzenin sana neye mal olduğunu da kabul etmektir. Fakat içinde bir yerlerde “Ben böyle devam etmek istemiyorum” diyen bir ses varsa, onu hemen susturmak zorunda değilsin. Bazen huzursuzluk, yanlış bir yerde olduğunun değil, artık başka bir şeye ihtiyaç duyduğunun işaretidir.

Belki de sen uzun zamandır kendini sonraya bırakıyorsun. Önce şu iş bitsin, önce herkes mutlu olsun, önce şartlar düzelsin, sonra ben de kendim için bir şey yaparım diyorsun. Ama hayat beklerken geçiyor ve insan bazen kendi isteklerini ertelemeyi bir alışkanlığa dönüştürüyor. Bir gün durup baktığında, başkalarının hayatında üstlendiğin rollerin içinde kendi sesini duymakta zorlanabilirsin. İşte tam da bu noktada kendine dönmek bencillik değildir. Bir ilişkiyi sürdürmek için kendinden vazgeçmek, bir hayali gerçekleştirmek için herkesten onay beklemek ya da sırf hayal kırıklığı yaratmamak adına istemediğin bir hayatı seçmek zorunda değilsin. Kendini seçmek, herkesi geride bırakmak demek de değildir. Bu, kendi ihtiyaçlarını da hesaba katmaya başlamaktır.

Sana iyi gelecek değişimin bir anda ve büyük bir kararla başlaması gerekmiyor. Belki uzun zamandır istediğin bir şeye ilk kez zaman ayırmak, belki bir konuda hayır demek, belki de kimseye açıklama yapmadan ne istediğini düşünmek yeterli. Kendine şu soruyu sor: “Kimsenin benden bir beklentisi olmasaydı, bugün hayatımda neyi farklı yapardım?” Cevabın hemen ortaya çıkmayabilir. Çünkü insan kendinden uzaklaştığında ne istediğini yeniden öğrenmesi zaman alabilir. Ama bu, çok geç kaldığın anlamına gelmez. Bugüne kadar verdiğin kararlar seni buraya getirdi; bundan sonraki bütün kararlarının da aynı şekilde olmak zorunda olmadığını unutma. Belki de kalbinin hissettiği şey mutsuzluk değil, artık kendin için de yaşama isteğidir.

Umudunu Kaybetmeyen Kalp: İçinde Hâlâ Güzel Şeylere İnanan Bir Yer Var

Senin kalbinde, yaşadıklarına rağmen tamamen kapanmayan bir pencere var. Belki sen de kırıldın, hayal kırıklıkları yaşadın, bazı insanlara gereğinden fazla şans verdin ya da bir zamanlar çok inandığın şeylerin istediğin gibi sonuçlanmadığını gördün. Ama bütün bunlar, içindeki güzel ihtimallere inanan tarafı tamamen susturamamış. Hâlâ bir şarkının seni heyecanlandırabilmesi, yeni bir insanla tanışma ihtimalinin içinde merak uyandırması ya da sıradan bir günde kendini beklenmedik biçimde mutlu hissetmen bundan olabilir. Senin umudun her şeyin kusursuz olacağına inanmak değil; her şey kusursuz olmadığında bile yaşamaya değer şeylerin var olduğunu hissedebilmek. Bu, her zaman neşeli olduğun anlamına gelmez. Bazen umut, yalnızca zor bir günün sonsuza kadar sürmeyeceğini düşünerek sabahı beklemektir.

Belki de içinde hem korkan hem de sevmek isteyen iki ayrı ses var. Bir tarafın yeniden incinmekten çekinirken diğer tarafın hayatı yalnızca kendini korumaya çalışarak geçirmek istemiyor. Çünkü biliyorsun ki kalbini tamamen kapatmak seni hayal kırıklıklarından koruyabilir ama aynı zamanda yakınlığın, heyecanın ve yeni deneyimlerin önüne de bir duvar koyabilir. Bu yüzden zaman zaman tereddüt etsen de hâlâ bir şeylere şans vermek istiyorsun. Ancak umudunu korumak, herkese inanmak ya da sana iyi gelmeyen durumlarda kalmaya devam etmek zorunda olduğun anlamına gelmez. Güzel ihtimallere açık olmakla kendini korumak birbiriyle çelişmez. Birine yaklaşırken sınırlarını koruyabilir, bir hayalin peşinden giderken korkularını kabul edebilir, yeniden başlarken geçmişinden öğrendiklerini yanında taşıyabilirsin.

Belki bugün hayatında her şey istediğin gibi değil. Belki beklediğin cevap gelmedi, bazı planların gerçekleşmedi ya da geleceğin nasıl şekilleneceğini henüz bilmiyorsun. Ama hayatının bütün anlamı, şu anda eksik olduğunu düşündüğün şeylerden ibaret değil. Bazen en güzel değişimler, büyük bir olayla değil, kendine verdiğin küçük bir izinle başlar: yeniden denemek, yeni bir yere gitmek, birine içtenlikle yaklaşmak veya uzun zamandır unuttuğun bir şeyi yapmak. Kalbinin umudunu koruyan tarafına iyi bak; ama onu yalnızca gelecekte yaşanacak güzel günlere de hapsetme. Bugün de güzel bir anın içinde olabilirsin. Belki senin hikâyen henüz tamamlanmadı ve bundan sonra yaşayacakların, geçmişte seni inciten şeylerden çok daha fazlasını anlatacak.

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Tuğba
Tuğba
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