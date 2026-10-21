Kalbinin Sesini Dinlesen Sana İlk Ne Söylerdi?
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Bazen insan ne hissettiğini bilir ama kendine söyleyemez. Her şey yolundaymış gibi hayatına devam ederken içinde adı konulmamış bir özlem, dinmeyen bir yorgunluk, kimseye anlatamadığı bir kırgınlık ya da yeniden başlama isteği taşıyabilir. Bazen de uzun zamandır hissetmediği bir heyecanın, küçücük bir ihtimalin veya kendisine iyi gelen birinin yanında yeniden ortaya çıktığını fark eder. Çünkü kalbimiz her zaman en yüksek sesle konuşmaz. Bazen bir şarkıda, bazen eski bir mesajda, bazen de gece herkes uyuduktan sonra aklımıza gelen tek bir düşüncede kendini belli eder.
Peki, senin kalbin bugünlerde ne hissediyor?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Gece herkes uyuduğunda ve sonunda kendinle baş başa kaldığında aklından en çok ne geçiyor?
4. Birisi sana “Son zamanlarda nasılsın, gerçekten?” diye sorsa ilk tepkin ne olurdu?
5. Eski bir fotoğrafına rastladın. O günlerdeki kendine ne söylemek isterdin?
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6. Seni en çok hangisi üzerdi?
7. Bir dilek hakkın olsa kalbinden geçen ilk şey ne olurdu?
8. İnsanların senin hakkında en çok yanıldığı şey sence ne?
9. Bir insanın hayatından sessizce çıktığını düşün. En çok neye üzülürdün?
10. Hayatının şu anki dönemini bir mevsime benzetsen hangisi olurdu?
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