Kalbinin Sesini Dinlesen Sana İlk Ne Söylerdi?

Belki de senin kalbin, bitmiş bir ilişkinin, geri gelmeyecek bir insanın ya da bir daha aynı şekilde yaşanmayacak bir dönemin ardından kalan duyguları taşıyor. Bu, mutlaka hâlâ birini beklediğin anlamına gelmiyor. Bazen insan bir kişiyi özlediği için değil, onun yanındayken olduğu kişiyi özlediği için geçmişe döner. Bazen söylenemeyen bir cümle, alınamayan bir özür ya da cevapsız kalan bir soru zihninde yaşamaya devam eder. Hayatına devam ediyor, gülümsüyor, yeni şeyler yaşıyor olabilirsin. Ama bazı anlarda küçük bir ayrıntı seni hiç beklemediğin bir yere götürebilir. Çünkü bazı vedalar takvimde bir günle tamamlanır, insanın içinde ise çok daha uzun sürer.

Belki kendine defalarca “Artık bunu düşünmemeliyim” dedin. Belki geçmişi hatırladığında kendine kızdın, aynı şeyi neden hâlâ hissettiğini sorguladın. Oysa iyileşmek, yaşananları önemsizleştirmek ya da hiç hatırlamamak değildir. Bir zamanlar seni mutlu eden bir şeyi özleyebilir, sana acı veren birini zaman zaman düşünebilir ve yine de hayatına devam edebilirsin. Bu duyguların birbiriyle çelişmesi gerekmez. Bazen insan birini geri istemez ama yaşananların başka türlü sonuçlanmış olmasını diler. Bazen de asıl yasını tuttuğu şey, gerçekleşmesini beklediği ama hiç yaşanmayan ihtimaldir. Kendine bu duyguları yaşamak için izin vermen, onları sonsuza kadar taşımak zorunda olduğun anlamına gelmez.

Belki de artık ihtiyacın olan şey geçmişten bir cevap almak değil, kendine yeni bir soru sormaktır: “Bütün bunlardan sonra bugün kendime nasıl iyi gelebilirim?” Her şeyi anlamlandırmak, herkesi affetmek ya da yaşananları güzel bir hikâyeye dönüştürmek zorunda değilsin. Bazı şeyler yalnızca yaşanır ve zamanla hayatındaki yerini değiştirir. Bir gün aynı şarkıyı dinlediğinde yine hatırlayabilirsin ama artık o anının seni eskisi kadar içine çekmediğini fark edebilirsin. İşte o zaman anlarsın: Unutmadın, ama artık yalnızca o hatıradan ibaret de değilsin. Geçmişin senin bir parçan olabilir; bütün hayatın olmak zorunda değil.