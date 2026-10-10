Bu Davranışlara Sahipsen, Duygusal Olarak Hala Çocuksun Demektir!

Kendinde bu kadar çok davranış görüyorsan, ilişkilerde ve çatışmalarda duygularının seni oldukça kolay yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Küserek karşı tarafın seni anlamasını beklemek, trip atmak, kıskandırmaya çalışmak, eski olayları tekrar tekrar gündeme getirmek veya hata yaptığında sorumluluğu paylaşacak birini aramak senin için sık tekrarlanan davranışlar olabilir. Bunun altında çoğu zaman kötü niyet değil, duyguları sağlıklı şekilde ifade etmekte zorlanmak vardır. Kırıldığında bunu söylemek yerine karşı tarafın anlamasını beklemek kısa vadede seni koruyor gibi hissettirebilir. Fakat uzun vadede ilişkilerde yanlış anlaşılmalara ve gereksiz çatışmalara neden olur. İyi haber şu: Duygusal olgunluk doğuştan gelen ve değişmeyen bir özellik değil. Kendini gözlemleyerek, duygularını daha açık ifade ederek ve özellikle 'Karşımdaki insan bunu kendiliğinden anlamalı' düşüncesinden uzaklaşarak bu davranışların çoğunu değiştirebilirsin. Büyümek, hiç çocukça davranmamak değil; çocukça davrandığını fark ettiğinde sorumluluğu alabilmek demek.