Bu Davranışlara Sahipsen, Duygusal Olarak Hala Çocuksun Demektir!
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Yaş almak ile duygusal olarak olgunlaşmak aynı şey değil. İnsan yıllar içinde büyüse de bazı davranışlarını değiştirmeyebilir; eleştirilince hemen savunmaya geçmek, istediği olmayınca küsmek, özür dilemek yerine karşı tarafı suçlamak veya duygularını açıkça ifade etmek yerine imalarda bulunmak gibi. Bu test, günlük hayatta verdiğin tepkiler üzerinden duygusal olgunluk düzeyini ölçmeye çalışıyor.
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Duygusal Olarak Oldukça Olgunsun
Duygusal Olarak Olgunsun Ama Bazı Çocukça Tepkilerin Var
İçindeki Çocuk Hala Oldukça Aktif
Duygusal Yaşın Biraz Geride Kalmış
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