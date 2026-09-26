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Kendine Söylediğin En Büyük Yalanı Buluyoruz!

Kendine Söylediğin En Büyük Yalanı Buluyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
26.09.2026 - 18:01
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İnsanlara söylediğimiz yalanları yakalamak bazen kolaydır. Peki ya kendimize söylediklerimiz? “Umurumda değil”, “Zaten istemiyorum”, “Ben böyleyim”, “Bir gün yaparım”, “Onu çoktan atlattım” gibi cümleler bazen gerçeği anlatmak için değil, gerçekle yüzleşmemek için kurulur. Üstelik insan aynı cümleyi kendisine yeterince uzun süre söylediğinde, bir süre sonra ona gerçekten inanmaya başlayabilir.

Peki sen kendine yalan söylüyor musun?

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir şeyi gerçekten istemediğini söyleyip, aslında başaramamaktan korktuğun oluyor mu?

4. İnsanların seni yanlış anlamasına rağmen kendini açıklamak yerine “Beni anlamak zorunda değiller” dediğin oluyor mu?

5. Geçmişte seni kıran birini gerçekten affettiğini mi düşünüyorsun, yoksa sadece artık konuşmadığın için konunun kapandığını mı sanıyorsun?

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6. Hayatında değiştirmek istediğin bir şey varsa “Şu an zamanı değil” diyerek ertelediğin oluyor mu?

7. Bir ilişkide seni mutlu etmeyen bir şeyi sırf yalnız kalmamak için kabullendiğin oldu mu?

8. İnsanların senden beklediği kişiyle gerçekten olmak istediğin kişi arasında fark olduğunu düşünüyor musun?

9. “Ben zaten duygusal biri değilim” dediğin halde bazı şeyleri fazlasıyla kafana taktığın oluyor mu?

10. Şu anda hayatında değiştirmek istediğin tek bir şey olsa, bunu değiştirmek için gerçekten harekete geçer miydin?

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Kendine Söylediğin En Büyük Yalan: Güçlü Görünmekle İyi Olmak Aynı Şey Değil

Senin kendine söylediğin en büyük yalan “İyiyim.” Ama buradaki “iyi olmak” fiziksel olarak hayatına devam etmekten çok daha fazlası. Sen günlük işlerini yapabiliyor, insanlarla konuşabiliyor, gülebiliyor, planlarını sürdürebiliyor ve dışarıdan bakıldığında gayet normal görünebiliyor olabilirsin. Bu nedenle kendi içinde yaşadığın bazı şeyleri de önemsiz kabul ediyorsun. Sanki hayat devam ediyorsa sen de iyi olmak zorundaymışsın gibi. Muhtemelen çevrendeki insanların seni güçlü biri olarak görmesine alıştın. Belki senden sürekli çözüm üretmen, sakin kalman veya “hallederim” demen bekleniyor. Zamanla sen de kendinden aynı şeyi beklemeye başladın. Bir şey canını acıttığında üzerinde durmak yerine devam ettin. Yorulduğunda dinlenmek yerine başka bir şeyle ilgilendin. Kırıldığında “geçer” dedin. Fakat bastırılan her duygu ortadan kaybolmuyor; bazen yalnızca başka bir yerde karşına çıkıyor.

Kendine Söylediğin En Büyük Yalan: Aslında Hâlâ Önemsiyorsun

Senin kendine söylediğin en büyük yalan büyük ihtimalle “Artık umurumda değil.” Çünkü sen bazı şeyleri geride bırakmak konusunda oldukça başarılı görünüyorsun. İnsanlara güçlü, kontrollü ve kendi hayatına devam eden biri olduğunu gösterebiliyorsun. Fakat bazen bir şeyi geride bırakmak ile onun sende bıraktığı etkiyi gerçekten çözmek birbirinden çok farklı. Sen çoğu zaman duygunun kendisini değil, duyguyu gösterme ihtiyacını ortadan kaldırıyorsun. “Önemsemiyorum” diyorsun çünkü önemsemeye devam ettiğini kabul etmek, kontrolün biraz sende olmadığını hissettirebilir. Özellikle ilişkilerde ve geçmişte yaşanan kırgınlıklarda bunu daha fazla yapıyor olabilirsin. Birini özlemek, hâlâ sevmek, kırılmış olmak veya birinden beklediğin şeyi alamadığını kabul etmek sana zayıflık gibi gelebiliyor.

Kendine Söylediğin En Büyük Yalan: Değişemeyeceğine İnanıyorsun

Senin en büyük yalanın muhtemelen “Ben böyleyim.” Bu cümleyi karakter özelliği gibi kullanıyor olabilirsin: “Ben zaten erteleyen biriyim”, “Ben insanlara güvenmem”, “Ben fazla düşünürüm”, “Ben ilişkilerde böyleyim”, “Ben kolay bağlanmam.” Bunların bazıları gerçekten karakterinin parçaları olabilir. Fakat sen zaman zaman değişebilecek davranışlarını değişmez kişilik özelliklerin gibi görerek kendini rahatlatıyor olabilirsin. Bunun çok kullanışlı bir tarafı var: Eğer “Ben böyleyim” dersen, değiştirmek zorunda kalmazsın. Ertelemek bir alışkanlık olmaktan çıkar, karakter özelliğine dönüşür. Yanlış insanlara tekrar tekrar güvenmek bir döngü olmaktan çıkar, “Benim şansım böyle” olur. Bir şeyden korktuğun için geri çekilmek, “Ben zaten özgürlüğü seven biriyim” diye açıklanabilir.

Kendine Söylediğin En Büyük Yalan: Zamanın Seni Kurtaracağını Sanıyorsun

Senin kendine söylediğin en büyük yalan “Bir gün yapacağım.” Çünkü sen gelecekteki haline bugünkü halinden çok fazla güveniyor olabilirsin. Şu an başlamadığın şeyleri daha uygun bir zamana, daha iyi şartlara veya daha doğru bir ruh haline bırakıyorsun. “Biraz daha hazır olayım”, “Şartlar düzelsin”, “Şimdilik böyle kalsın” derken zaman geçiyor. Sonra bir bakıyorsun ki ertelediğin şey artık yalnızca bir plan değil, kendin hakkında taşıdığın bir pişmanlık haline gelmiş Buradaki mesele tembellik bile olmayabilir. Asıl mesele başarısızlık ihtimali, yanlış karar verme korkusu veya başladıktan sonra geri dönememe düşüncesi olabilir. Çünkü hiçbir şey yapmadığında başarısız olmazsın. Henüz denemediğin için hayalindeki hayat hâlâ mümkün görünür.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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