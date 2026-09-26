Kendine Söylediğin En Büyük Yalanı Buluyoruz!

Senin kendine söylediğin en büyük yalan “İyiyim.” Ama buradaki “iyi olmak” fiziksel olarak hayatına devam etmekten çok daha fazlası. Sen günlük işlerini yapabiliyor, insanlarla konuşabiliyor, gülebiliyor, planlarını sürdürebiliyor ve dışarıdan bakıldığında gayet normal görünebiliyor olabilirsin. Bu nedenle kendi içinde yaşadığın bazı şeyleri de önemsiz kabul ediyorsun. Sanki hayat devam ediyorsa sen de iyi olmak zorundaymışsın gibi. Muhtemelen çevrendeki insanların seni güçlü biri olarak görmesine alıştın. Belki senden sürekli çözüm üretmen, sakin kalman veya “hallederim” demen bekleniyor. Zamanla sen de kendinden aynı şeyi beklemeye başladın. Bir şey canını acıttığında üzerinde durmak yerine devam ettin. Yorulduğunda dinlenmek yerine başka bir şeyle ilgilendin. Kırıldığında “geçer” dedin. Fakat bastırılan her duygu ortadan kaybolmuyor; bazen yalnızca başka bir yerde karşına çıkıyor.