Kendine Söylediğin En Büyük Yalanı Buluyoruz!
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İnsanlara söylediğimiz yalanları yakalamak bazen kolaydır. Peki ya kendimize söylediklerimiz? “Umurumda değil”, “Zaten istemiyorum”, “Ben böyleyim”, “Bir gün yaparım”, “Onu çoktan atlattım” gibi cümleler bazen gerçeği anlatmak için değil, gerçekle yüzleşmemek için kurulur. Üstelik insan aynı cümleyi kendisine yeterince uzun süre söylediğinde, bir süre sonra ona gerçekten inanmaya başlayabilir.
Peki sen kendine yalan söylüyor musun?
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir şeyi gerçekten istemediğini söyleyip, aslında başaramamaktan korktuğun oluyor mu?
4. İnsanların seni yanlış anlamasına rağmen kendini açıklamak yerine “Beni anlamak zorunda değiller” dediğin oluyor mu?
5. Geçmişte seni kıran birini gerçekten affettiğini mi düşünüyorsun, yoksa sadece artık konuşmadığın için konunun kapandığını mı sanıyorsun?
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6. Hayatında değiştirmek istediğin bir şey varsa “Şu an zamanı değil” diyerek ertelediğin oluyor mu?
7. Bir ilişkide seni mutlu etmeyen bir şeyi sırf yalnız kalmamak için kabullendiğin oldu mu?
8. İnsanların senden beklediği kişiyle gerçekten olmak istediğin kişi arasında fark olduğunu düşünüyor musun?
9. “Ben zaten duygusal biri değilim” dediğin halde bazı şeyleri fazlasıyla kafana taktığın oluyor mu?
10. Şu anda hayatında değiştirmek istediğin tek bir şey olsa, bunu değiştirmek için gerçekten harekete geçer miydin?
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