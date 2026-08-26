Bu Davranışlara Sahipsen Histrionik Özellikler Taşıyor Olabilirsin!

Bazı insanlar girdikleri ortamda fark edilmekten hoşlanır, duygularını oldukça yoğun yaşar ve bunu çevresine göstermekten çekinmez. İlgi görmekten hoşlanmak, iltifatları önemsemek, görünüşüne dikkat etmek ya da sosyal ortamlarda enerjik olmak ise tek başına bir kişilik bozukluğu anlamına gelmez. Ancak bu davranışlar kişinin ilişkilerini, kararlarını ve kendisiyle ilgili algısını sürekli olarak etkiliyorsa konu biraz daha farklı bir hale gelebilir. histrionik kişilik özellikleri genel olarak yoğun ilgi ihtiyacı, dikkat çekme eğilimi, duyguları dramatik veya abartılı biçimde ifade etme, başkalarının onayına yüksek düzeyde önem verme ve ilişkilerde yüzeysellik gibi örüntülerle ilişkilendirilir. Fakat bu test bir teşhis aracı değildir; yalnızca kendinde bu özelliklerden hangilerini ne ölçüde gördüğünü eğlenceli bir şekilde düşünmeni amaçlıyor.

Hazırsan cevabı öğrenelim!