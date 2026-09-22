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Altı Üstü İstanbul Reytinglerde 1. Oldu, Dizi Ekibinden Kutlama Fotoğrafı Geldi

Altı Üstü İstanbul Reytinglerde 1. Oldu, Dizi Ekibinden Kutlama Fotoğrafı Geldi

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 15:38
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Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı TOTAL kategorisinde 7,10 reytingle birinci oldu. Aynı kategoride Uzak Şehir 6,97 reytingle ikinci sırada yer alırken Altı Üstü İstanbul ekibi, sonucu kutladıkları bir fotoğraf paylaştı. Uzak Şehir ise AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliğini korudu.

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Altı Üstü İstanbul ekibi, 21 Eylül Pazartesi akşamı reytinglerinde elde ettikleri TOTAL birinciliğini kutladı.

Altı Üstü İstanbul ekibi, 21 Eylül Pazartesi akşamı reytinglerinde elde ettikleri TOTAL birinciliğini kutladı.

21 Eylül Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir yeni bölümleriyle ekrana geldi. Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 7,10 reytingle ilk sıraya yerleşti. Uzak Şehir ise aynı kategoride 6,97 reytingle ikinci oldu. İki dizi arasındaki fark 0,13 reyting puanı olarak kaydedildi.

TOTAL'deki sıralama değişse de diğer iki kategorinin lideri Uzak Şehir oldu. Kanal D dizisi AB'de 5,69, ABC1'de 6,47 reytingle birinci sırada yer aldı. Altı Üstü İstanbul ise AB'de 4,39 ve ABC1'de 5,90 reytingle ikinci oldu.

TOTAL kategorisindeki sonucun ardından Altı Üstü İstanbul ekibi, birinciliği kutladıkları fotoğrafı paylaştı. Böylece dizinin pazartesi akşamı elde ettiği sonuç, bu kez kamera arkasından gelen kutlama karesiyle haber oldu.

İşte Altı Üstü İstanbul setinden gelen reyting kutlama karesi:

İşte Altı Üstü İstanbul setinden gelen reyting kutlama karesi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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