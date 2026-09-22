Altı Üstü İstanbul Reytinglerde 1. Oldu, Dizi Ekibinden Kutlama Fotoğrafı Geldi

21 Eylül Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir ve Evlilik Güzeldir yeni bölümleriyle ekrana geldi. Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 7,10 reytingle ilk sıraya yerleşti. Uzak Şehir ise aynı kategoride 6,97 reytingle ikinci oldu. İki dizi arasındaki fark 0,13 reyting puanı olarak kaydedildi.

TOTAL'deki sıralama değişse de diğer iki kategorinin lideri Uzak Şehir oldu. Kanal D dizisi AB'de 5,69, ABC1'de 6,47 reytingle birinci sırada yer aldı. Altı Üstü İstanbul ise AB'de 4,39 ve ABC1'de 5,90 reytingle ikinci oldu.

TOTAL kategorisindeki sonucun ardından Altı Üstü İstanbul ekibi, birinciliği kutladıkları fotoğrafı paylaştı. Böylece dizinin pazartesi akşamı elde ettiği sonuç, bu kez kamera arkasından gelen kutlama karesiyle haber oldu.