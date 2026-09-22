Altı Üstü İstanbul Reytinglerde 1. Oldu, Dizi Ekibinden Kutlama Fotoğrafı Geldi
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Altı Üstü İstanbul, 21 Eylül Pazartesi akşamı TOTAL kategorisinde 7,10 reytingle birinci oldu. Aynı kategoride Uzak Şehir 6,97 reytingle ikinci sırada yer alırken Altı Üstü İstanbul ekibi, sonucu kutladıkları bir fotoğraf paylaştı. Uzak Şehir ise AB ve ABC1 kategorilerinde birinciliğini korudu.
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Altı Üstü İstanbul ekibi, 21 Eylül Pazartesi akşamı reytinglerinde elde ettikleri TOTAL birinciliğini kutladı.
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İşte Altı Üstü İstanbul setinden gelen reyting kutlama karesi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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