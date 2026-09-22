Son Haliyle Gündeme Damga Vuran 45 Yaşındaki Adriana Lima’nın Doğal Hali Şaşkınlık Yarattı!
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Adriana Lima’nın görünümü bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Uzun süredir her yeni fotoğrafı, eski görüntüleriyle ve hakkında ortaya atılan estetik iddialarıyla karşılaştırılıyor. Bu kez konuşulan kare ise Vogue Italia hesabından geldi. Gözlükleri, toplu saçları ve sade görünümüyle poz veren Lima’nın fotoğrafı, gösterişli bir etkinlik karesiyle yan yana dolaşıma girdi. İki görüntü arasındaki fark yeni bir tartışma başlattı.
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Adriana Lima’nın her yeni fotoğrafı, beraberinde aynı tartışmayı getiriyor.
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Vogue Italia hesabındaki fotoğrafında Lima’yı alıştığımız kırmızı halı haliyle göremedik!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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