Son Haliyle Gündeme Damga Vuran 45 Yaşındaki Adriana Lima’nın Doğal Hali Şaşkınlık Yarattı!

Victoria’s Secret podyumlarıyla hafızalara kazınan Adriana Lima, son yıllarda görüntüsü üzerinden yapılan yorumlarla da sık sık gündeme geldi. Özellikle yüzündeki değişim hakkında estetik ve dolgu iddiaları ortaya atıldı. Ancak fotoğraflara bakarak Lima’nın herhangi bir işlem yaptırdığını ya da bir işlemi geri aldırdığını söylemek mümkün değil.

Model, 2023 yılında görünümünü eleştiren yorumlara kendi fotoğrafını paylaşarak yanıt vermişti. Vogue Italia da o dönemde, Lima’nın makyajsız karesiyle eleştirilere karşılık verdiğini yazmıştı.

Aradan geçen zamana rağmen sosyal medyanın Lima’nın yüzünü karşılaştırma merakı bitmedi. Son karşılaştırmanın bir tarafında kırmızı halıdaki iddialı görünümü, diğer tarafında ise Vogue Italia’nın paylaştığı çok daha sade bir kare var.