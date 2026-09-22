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Son Haliyle Gündeme Damga Vuran 45 Yaşındaki Adriana Lima’nın Doğal Hali Şaşkınlık Yarattı!

Son Haliyle Gündeme Damga Vuran 45 Yaşındaki Adriana Lima’nın Doğal Hali Şaşkınlık Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 16:01
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Adriana Lima’nın görünümü bir kez daha sosyal medyanın gündeminde. Uzun süredir her yeni fotoğrafı, eski görüntüleriyle ve hakkında ortaya atılan estetik iddialarıyla karşılaştırılıyor. Bu kez konuşulan kare ise Vogue Italia hesabından geldi. Gözlükleri, toplu saçları ve sade görünümüyle poz veren Lima’nın fotoğrafı, gösterişli bir etkinlik karesiyle yan yana dolaşıma girdi. İki görüntü arasındaki fark yeni bir tartışma başlattı.

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Adriana Lima’nın her yeni fotoğrafı, beraberinde aynı tartışmayı getiriyor.

Adriana Lima’nın her yeni fotoğrafı, beraberinde aynı tartışmayı getiriyor.

Victoria’s Secret podyumlarıyla hafızalara kazınan Adriana Lima, son yıllarda görüntüsü üzerinden yapılan yorumlarla da sık sık gündeme geldi. Özellikle yüzündeki değişim hakkında estetik ve dolgu iddiaları ortaya atıldı. Ancak fotoğraflara bakarak Lima’nın herhangi bir işlem yaptırdığını ya da bir işlemi geri aldırdığını söylemek mümkün değil.

Model, 2023 yılında görünümünü eleştiren yorumlara kendi fotoğrafını paylaşarak yanıt vermişti. Vogue Italia da o dönemde, Lima’nın makyajsız karesiyle eleştirilere karşılık verdiğini yazmıştı. 

Aradan geçen zamana rağmen sosyal medyanın Lima’nın yüzünü karşılaştırma merakı bitmedi. Son karşılaştırmanın bir tarafında kırmızı halıdaki iddialı görünümü, diğer tarafında ise Vogue Italia’nın paylaştığı çok daha sade bir kare var.

Vogue Italia hesabındaki fotoğrafında Lima’yı alıştığımız kırmızı halı haliyle göremedik!

Vogue Italia hesabındaki fotoğrafında Lima’yı alıştığımız kırmızı halı haliyle göremedik!

Vogue World için çekilen fotoğrafta Adriana Lima, alıştığımız gösterişli etkinlik görünümünden daha sade bir halde karşımıza çıktı. Makyajsız olarak yorumlanan karesi, günler önce konuşulan son fotoğrafıyla yan yana paylaşıldı. Böylece Lima’nın doğal hali yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.

Bir tarafta etkinlik için hazırlanmış Adriana Lima, diğer tarafta çok daha sade göründüğü Vogue Italia karesi var. İki fotoğraf arasındaki fark da konuşulan asıl konu oldu.

Ünlü modelin görüntüsü üzerine yorumlar yine gecikmedi.

Kimi son etkinlik fotoğrafındaki görünümünü konuştu, kimi de Vogue Italia’dan paylaşılan karesindeki doğallığını beğendi. Adriana Lima’nın yıllardır süren değişimi de bu fotoğraflarla birlikte bir kez daha gündeme geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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