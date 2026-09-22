Emekliliği Beklemedi, Evini Satıp Dünyayı Gezdi: 2 Sterline Doyduğu Ülke Ortaya Çıktı

Northampton'da yaşayan 62 yaşındaki Bridget Rice, hayatının rotasını bir tatilde değiştirdi. Tunus'a gittiği bir seyahat sırasında kendini tükenmiş hissettiğini fark eden Rice, yıllardır otelcilik sektöründe operasyon müdürü olarak çalışıyordu.

Dönüş sonrası harekete geçen Rice, Bath yakınlarındaki 420 bin sterlinlik (yaklaşık 27,4 milyon TL) evini satışa çıkardı ve işinden istifa etti. 60 yaşına girmesine sadece birkaç ay kala, Eylül 2023'te valizini toplayıp havalimanına gitti.

Rice o günü şöyle anlatıyor: 'Evimi sattım, işimi bıraktım ve yüzümde kocaman bir gülümsemeyle havalimanına koştum. Benim için çok kolay bir karardı.' Geleneksel emeklilik planına asla inanmadığını da ekliyor: 'Sekiz dokuz yıl daha bu nankör sektörde çalışıp sonra emekli olup köşeye çekilmek... Hayır, bu asla benim kaderim olmayacaktı.'