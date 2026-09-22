Emekliliği Beklemedi, Evini Satıp Dünyayı Gezdi: 2 Sterline Doyduğu Ülke Ortaya Çıktı
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60 yaşına girmeden hemen önce hayatındaki her şeyi geride bırakan bir kadının hikâyesi gündeme oturdu. İngiltere'nin Northampton kentinden Bridget Rice, yıllardır çalıştığı otelcilik sektöründeki işini bıraktı ve evini satarak valizini topladı. 19 ay süren ilk yolculuğunda 15 ülke gezen Rice, sonunda haftada sadece birkaç bin liraya yaşayabildiği favori ülkesini buldu. Peki bu cesur kararın perde arkasında neler var?
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420 bin sterlinlik evini sattı, işinden istifa etti
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Vietnam'da haftada 200 sterline, 2 sterline yemekle yaşadı
Artık kışları Güneydoğu Asya'da, yazları İngiltere'de yaşamayı planlıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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