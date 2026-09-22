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Emekliliği Beklemedi, Evini Satıp Dünyayı Gezdi: 2 Sterline Doyduğu Ülke Ortaya Çıktı

Emekliliği Beklemedi, Evini Satıp Dünyayı Gezdi: 2 Sterline Doyduğu Ülke Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 16:09
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60 yaşına girmeden hemen önce hayatındaki her şeyi geride bırakan bir kadının hikâyesi gündeme oturdu. İngiltere'nin Northampton kentinden Bridget Rice, yıllardır çalıştığı otelcilik sektöründeki işini bıraktı ve evini satarak valizini topladı. 19 ay süren ilk yolculuğunda 15 ülke gezen Rice, sonunda haftada sadece birkaç bin liraya yaşayabildiği favori ülkesini buldu. Peki bu cesur kararın perde arkasında neler var?

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420 bin sterlinlik evini sattı, işinden istifa etti

420 bin sterlinlik evini sattı, işinden istifa etti

Northampton'da yaşayan 62 yaşındaki Bridget Rice, hayatının rotasını bir tatilde değiştirdi. Tunus'a gittiği bir seyahat sırasında kendini tükenmiş hissettiğini fark eden Rice, yıllardır otelcilik sektöründe operasyon müdürü olarak çalışıyordu.

Dönüş sonrası harekete geçen Rice, Bath yakınlarındaki 420 bin sterlinlik (yaklaşık 27,4 milyon TL) evini satışa çıkardı ve işinden istifa etti. 60 yaşına girmesine sadece birkaç ay kala, Eylül 2023'te valizini toplayıp havalimanına gitti.

Rice o günü şöyle anlatıyor: 'Evimi sattım, işimi bıraktım ve yüzümde kocaman bir gülümsemeyle havalimanına koştum. Benim için çok kolay bir karardı.' Geleneksel emeklilik planına asla inanmadığını da ekliyor: 'Sekiz dokuz yıl daha bu nankör sektörde çalışıp sonra emekli olup köşeye çekilmek... Hayır, bu asla benim kaderim olmayacaktı.'

Vietnam'da haftada 200 sterline, 2 sterline yemekle yaşadı

Vietnam'da haftada 200 sterline, 2 sterline yemekle yaşadı

İlk seyahati 19 ay süren Rice, bu süre zarfında Girit, Korfu, İspanya, Portekiz, Fransa, Tunus, İsviçre, Türkiye, Mısır, Sri Lanka, Tayland, Koh Samui, Bali, Vietnam, Kamboçya ve Singapur olmak üzere 15 ülke gezdi. Ev satışından elde ettiği gelire ek olarak bitcoin yatırımlarından da faydalanan Rice, üç yılda toplam yaklaşık 60 bin sterlin (yaklaşık 3,9 milyon TL) harcadı.

Gezdiği ülkeler arasında en çok Vietnam'a gönlünü kaptıran Rice, özellikle Hoi An'da haftada sadece 200 sterline (yaklaşık 13 bin TL), her şey dahil yaşayabildiğini anlatıyor. Yol kenarındaki küçük tezgahlarda satılan yemekleri tercih ettiğini belirten Rice, 'Yaklaşık 2 sterline (yaklaşık 130 TL) ev yapımı tadında harika bir yemek bulabiliyorsunuz' diyor. Ona göre en lezzetli yemekler, kaldırım kenarında alçak plastik sandalyelerin bulunduğu küçük seyyar tezgahlarda çıkıyor.

Artık kışları Güneydoğu Asya'da, yazları İngiltere'de yaşamayı planlıyor

Artık kışları Güneydoğu Asya'da, yazları İngiltere'de yaşamayı planlıyor

Rice, seyahatin zihnindeki etkisinden de söz ediyor: 'Beynin otomatik pilottan çıkıyor, farklı düşünmeye başlıyorsun' diyerek günlük sorumlulukların ağırlığından kurtulduğunu anlatıyor. Asya'da tek başına seyahat eden bir kadın olarak zaman zaman şaşkın bakışlarla karşılaştığını, bazı erkeklerin onun kocasıyla birlikte geldiğini düşündüğünü de sözlerine ekliyor.

Deneyimlerini kendisiyle sınırlı tutmayan Rice, 50 yaş üstü kadınlara seyahat konusunda rehberlik eden 'Solo Departure Lounge' adlı bir topluluk kurdu. 'Bir kadın herkese bakmayı bitirdiğinde, artık kendisine bir şeyler katma sırası ona gelir' sözleriyle bu adımı neden attığını özetliyor.

Şu sıralar oğlunun ikizleri dünyaya geldiği için İngiltere'de aile ziyaretinde bulunan Rice, kış gelmeden tekrar Güneydoğu Asya'ya dönmeyi planlıyor. Önümüzdeki dönemde kışları Tayland gibi ülkelerde, yazları ise İngiltere'de bir karavanda geçirmeyi düşünen Rice, bu mevsimsel yaşam tarzını kalıcı hale getirmek istiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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