Gezgin Deniz Pehlivan Anlattı: Türkler Neden Akın Akın Japonya'ya Gidiyor?

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaVVfx...
Yurt dışı seyahat rotalarında Uzak Doğu turları her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyor. Geleneksel kültürün modern teknolojiyle kusursuz uyumu, gezginlerin ufkunu açarken yeni keşiflerin de kapısını aralıyor. Son dönemde özellikle Türk seyahatseverlerin radarında tek bir ülke öne çıkıyor: Samurayların ve neon ışıkların ülkesi Japonya.
'birhayalinpesinde', Türklerin neden akın akın Japonya'ya göç edercesine turistik geziler düzenlediğini masaya yatırdı. Seyahat bütçelerinden bürokratik kolaylıklara kadar her detayı inceleyen gezgin, özellikle sosyal medyayı her açışında yeni bir arkadaşını Japonya'da görenleri aydınlattı.
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Gezgin Deniz Pehlivan aynı zamanda Japonya'ya gitmek isteyenler için rehber niteliğinde kısa bir bilgi de paylaştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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