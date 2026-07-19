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Gezgin Deniz Pehlivan Anlattı: Türkler Neden Akın Akın Japonya'ya Gidiyor?

Gezgin Deniz Pehlivan Anlattı: Türkler Neden Akın Akın Japonya'ya Gidiyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 08:58

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Yurt dışı seyahat rotalarında Uzak Doğu turları her geçen gün daha fazla popülerlik kazanıyor. Geleneksel kültürün modern teknolojiyle kusursuz uyumu, gezginlerin ufkunu açarken yeni keşiflerin de kapısını aralıyor. Son dönemde özellikle Türk seyahatseverlerin radarında tek bir ülke öne çıkıyor: Samurayların ve neon ışıkların ülkesi Japonya.

'birhayalinpesinde', Türklerin neden akın akın Japonya'ya göç edercesine turistik geziler düzenlediğini masaya yatırdı. Seyahat bütçelerinden bürokratik kolaylıklara kadar her detayı inceleyen gezgin, özellikle sosyal medyayı her açışında yeni bir arkadaşını Japonya'da görenleri aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaVVfx...
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Gezgin Deniz Pehlivan aynı zamanda Japonya'ya gitmek isteyenler için rehber niteliğinde kısa bir bilgi de paylaştı.

Gezgin Deniz Pehlivan aynı zamanda Japonya'ya gitmek isteyenler için rehber niteliğinde kısa bir bilgi de paylaştı.

Japonya Görülecek Şehirler

1.Hokkaido-Sapporo

2.Tokyo

3.Kyoto

4.Kobe

5.Nara

6.Osaka

7.Hiroşima

8.Miyajima

Japonya’ya GiderkenTürkiye’den Tokyo’ya gidiş dönüş 800-1.000 dolara uçak bileti alabilirsiniz

Japonya’da UlaşımDünyanın en hızlı trenleri olan Shinkansen trenleri ile şehirler arası yolculuk yapabilirsiniz, ki en az bir kez bu trenler ile yolculuk yapmanızı öneririm.

Tabii ki Japonya’da aynı zamanda ister otobüs isterseniz uçaklarla da bu şehirler arasında ulaşımınızı sağlarsınız

Bütçe, Kaç Gün Ayırmalı

-Kişi başı günlük 80-100 dolara Japonya’yı gezebilirsiniz

-Güzel bir otelde, kişi başı 40-50 dolara konaklayabilirsiniz

-Sınırsız wagyu restoranlarında, 20 dolara harika etler yiyebilirsiniz

-Kaitenzushi restoranlarında 1 dolara suşiler yiyebilirsiniz

-Bir çok şehirlerarası ulaşım için ortalama 40-50 dolar harcayabilirsiniz

-En az 10 gün ayırarak yukarıdaki çoğu şehri gezebilirsiniz ama 2 hafta ideal olacaktır

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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