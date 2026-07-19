Gezgin Deniz Pehlivan Anlattı: Türkler Neden Akın Akın Japonya'ya Gidiyor?

Japonya Görülecek Şehirler

1.Hokkaido-Sapporo

2.Tokyo

3.Kyoto

4.Kobe

5.Nara

6.Osaka

7.Hiroşima

8.Miyajima

Japonya’ya GiderkenTürkiye’den Tokyo’ya gidiş dönüş 800-1.000 dolara uçak bileti alabilirsiniz

Japonya’da UlaşımDünyanın en hızlı trenleri olan Shinkansen trenleri ile şehirler arası yolculuk yapabilirsiniz, ki en az bir kez bu trenler ile yolculuk yapmanızı öneririm.

Tabii ki Japonya’da aynı zamanda ister otobüs isterseniz uçaklarla da bu şehirler arasında ulaşımınızı sağlarsınız

Bütçe, Kaç Gün Ayırmalı

-Kişi başı günlük 80-100 dolara Japonya’yı gezebilirsiniz

-Güzel bir otelde, kişi başı 40-50 dolara konaklayabilirsiniz

-Sınırsız wagyu restoranlarında, 20 dolara harika etler yiyebilirsiniz

-Kaitenzushi restoranlarında 1 dolara suşiler yiyebilirsiniz

-Bir çok şehirlerarası ulaşım için ortalama 40-50 dolar harcayabilirsiniz

-En az 10 gün ayırarak yukarıdaki çoğu şehri gezebilirsiniz ama 2 hafta ideal olacaktır