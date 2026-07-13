Sonunda Sıra Beklenen Ülkeye Geldi: Bir Gezgin Çıplak Ayakla Yürüme Testini Hindistan'da Yaptı

Dünyanın en renkli, en kaotik ve hakkında en çok ön yargı barındıran ülkelerinin başında şüphesiz Hindistan geliyor. Özellikle hijyen ve temizlik konularında sosyal medyada dönen videolar, seyahatseverlerin kafasında devasa soru işaretleri yaratıyor. Kimileri sokakların kirliliğinden dert yanarken, kimileri de bu durumun abartıldığını savunuyor. İşte tam da bu tartışmaların ortasında, bir gezgin pek çok ülkede yapılan çıplak ayakla ya da beyaz çorapla yürüme testini Hindistan'da gerçekleştirdi.

'cagribeslerr' isimli gezgin 30 saniye boyunca sokakta çıplak ayakla yürüdü. Sonuç beklenen gibi çıkmasa da, pek çok kişi Hindistan'ın temizliği konusunda ikna olamadı.