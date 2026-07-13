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Sonunda Sıra Beklenen Ülkeye Geldi: Bir Gezgin Çıplak Ayakla Yürüme Testini Hindistan'da Yaptı

Sonunda Sıra Beklenen Ülkeye Geldi: Bir Gezgin Çıplak Ayakla Yürüme Testini Hindistan'da Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 09:36
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Dünyanın en renkli, en kaotik ve hakkında en çok ön yargı barındıran ülkelerinin başında şüphesiz Hindistan geliyor. Özellikle hijyen ve temizlik konularında sosyal medyada dönen videolar, seyahatseverlerin kafasında devasa soru işaretleri yaratıyor. Kimileri sokakların kirliliğinden dert yanarken, kimileri de bu durumun abartıldığını savunuyor. İşte tam da bu tartışmaların ortasında, bir gezgin pek çok ülkede yapılan çıplak ayakla ya da beyaz çorapla yürüme testini Hindistan'da gerçekleştirdi. 

'cagribeslerr' isimli gezgin 30 saniye boyunca sokakta çıplak ayakla yürüdü. Sonuç beklenen gibi çıkmasa da, pek çok kişi Hindistan'ın temizliği konusunda ikna olamadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/cagribeslerr/
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İzlediğimiz onca video?

İzlediğimiz onca video?

Kamerayı hiç kapatmadan, kesintisiz 30 saniye boyunca caddenin taş zemininde çıplak ayakla yürüyen gezgin, Hindistan'ın söylendiği kadar kirli olup olmadığını test etti. Yürüyüşün ardından ayak tabanlarını kameraya gösterdiğinde ortaya çıkan manzara, izleyenleri hayretler içinde bıraktı. Çünkü Hindistan sokaklarına dair zihinlere kazınan o aşırı kirli imajın aksine, tabanlar beklenen o yoğun çamur ve kire bulanmamıştı. Pek çok kişi Hindistan ile ilgili paylaşılan videoların izlenme uğruna yapılan abartılı görüntüler olduğunu savunuyor. Elbette gittiğiniz bölgeye göre temizlik standardı da değişiklik gösteriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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