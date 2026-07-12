Dövme Tutkunu Bir Adam Genel Anestezi Altında Tüm Vücudunu Dövme ile Kaplattı

Dövme kimileri için bir tutku. Hatta pek çok kişi dövmenin bir bağımlılık olduğunu, bir kere yaptırdıktan sonra devamının mutlaka geldiğini savunuyor. Dövmenin en ileri seviyesi ise tüm vücudu dövme ile kaplatmak. Fakat bu, normal şartlarda haftalar hatta aylar alabiliyor.

Günümüzde bunun için yeni bir yöntem geliştirildi. Hem iğneden korkan, hem de yaptıracağı dövme uzun sürecek olanlar için genel anestezi altında dövme dönemi başladı. Bir adam genel anestezi altında yaptırdığı dövmeyi paylaştı.