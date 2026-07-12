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Dövme Tutkunu Bir Adam Genel Anestezi Altında Tüm Vücudunu Dövme ile Kaplattı

Dövme Tutkunu Bir Adam Genel Anestezi Altında Tüm Vücudunu Dövme ile Kaplattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.07.2026 - 13:23 Son Güncelleme: 12.07.2026 - 14:11

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Dövme kimileri için bir tutku. Hatta pek çok kişi dövmenin bir bağımlılık olduğunu, bir kere yaptırdıktan sonra devamının mutlaka geldiğini savunuyor. Dövmenin en ileri seviyesi ise tüm vücudu dövme ile kaplatmak. Fakat bu, normal şartlarda haftalar hatta aylar alabiliyor. 

Günümüzde bunun için yeni bir yöntem geliştirildi. Hem iğneden korkan, hem de yaptıracağı dövme uzun sürecek olanlar için genel anestezi altında dövme dönemi başladı. Bir adam genel anestezi altında yaptırdığı dövmeyi paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaA9pq...
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Dövmede yeni dönem.

Dövmede yeni dönem.

Bu tarz devasa dövme projelerinin ameliyathane ortamında ve genel anestezi altında yapılmasının temel sebebi, normalde aylarca hatta yıllarca sürebilecek acılı bir süreci tek bir güne sığdırarak acı eşiğini tamamen devre dışı bırakmak. Videoda da görüldüğü gibi, kişi anestezi uzmanları eşliğinde güvenli bir şekilde uyutulduktan sonra, 4-5 dövme sanatçısı aynı anda vücudunun farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak çalışmaya başlar. Bu yöntem sayesinde, kaburga veya diz arkası gibi canın en çok yandığı ve normalde saatlerce kıpırdamadan durmanın imkansız olduğu hassas bölgelere ince işçilikle dövme yapılabilir. Genellikle yoğun iş temposuna sahip, aylarca seans seans gezmek istemeyen ya da acı eşiği çok düşük olmasına rağmen hayalindeki büyük tasarımlara kavuşmak isteyen kişiler bu yolu tercih eder. Ancak unutmamak gerekir ki dövme vücutta kontrollü bir yara açma işlemidir. Aynı anda bu kadar geniş bir yüzeyin tahriş edilmesi ciddi bir enfeksiyon riski taşır ve işlem sonrası uyandıklarında kişiyi oldukça sancılı ve bakım isteyen bir iyileşme süreci bekler.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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