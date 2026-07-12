Dövme Tutkunu Bir Adam Genel Anestezi Altında Tüm Vücudunu Dövme ile Kaplattı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DaA9pq...
Dövme kimileri için bir tutku. Hatta pek çok kişi dövmenin bir bağımlılık olduğunu, bir kere yaptırdıktan sonra devamının mutlaka geldiğini savunuyor. Dövmenin en ileri seviyesi ise tüm vücudu dövme ile kaplatmak. Fakat bu, normal şartlarda haftalar hatta aylar alabiliyor.
Günümüzde bunun için yeni bir yöntem geliştirildi. Hem iğneden korkan, hem de yaptıracağı dövme uzun sürecek olanlar için genel anestezi altında dövme dönemi başladı. Bir adam genel anestezi altında yaptırdığı dövmeyi paylaştı.
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Dövmede yeni dönem.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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