Motivasyon Arayanlara: 167 Kilodan 76 Kiloya Düşen Kadının Görenleri Hayrete Düşüren Değişimi

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fiziksel görünümümüz, günlük hayatta kendimizi nasıl hissettiğimizi ve fiziksel sağlığımızı doğrudan etkileyen en önemli unsurların başında geliyor. Modern dünyada ve sosyal medyanın yarattığı kusursuz güzellik algılarının gölgesinde, bu kısır döngüyü kırmak ve hayatını tamamen değiştirmek ise sadece çok güçlü bir iradeyle mümkün olabiliyor.
2024 yılında kilo verme yolculuğuna başlayan kadın, 2026 yılına kadar geçen süreçte verdiği kiloları ve kazandığı fit görünümü paylaştı. Genç kadının yaşadığı değişim benzer bir yolculuğa hazırlananlara da ilham verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki kilo verme yolculuğunda en sık yapılan hatalar neler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın