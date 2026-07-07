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Motivasyon Arayanlara: 167 Kilodan 76 Kiloya Düşen Kadının Görenleri Hayrete Düşüren Değişimi

Motivasyon Arayanlara: 167 Kilodan 76 Kiloya Düşen Kadının Görenleri Hayrete Düşüren Değişimi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 18:39

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Fiziksel görünümümüz, günlük hayatta kendimizi nasıl hissettiğimizi ve fiziksel sağlığımızı doğrudan etkileyen en önemli unsurların başında geliyor. Modern dünyada ve sosyal medyanın yarattığı kusursuz güzellik algılarının gölgesinde, bu kısır döngüyü kırmak ve hayatını tamamen değiştirmek ise sadece çok güçlü bir iradeyle mümkün olabiliyor. 

2024 yılında kilo verme yolculuğuna başlayan kadın, 2026 yılına kadar geçen süreçte verdiği kiloları ve kazandığı fit görünümü paylaştı. Genç kadının yaşadığı değişim benzer bir yolculuğa hazırlananlara da ilham verdi.

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Peki kilo verme yolculuğunda en sık yapılan hatalar neler?

Peki kilo verme yolculuğunda en sık yapılan hatalar neler?

Aşırı Düşük Kalorili Şok Diyetler: Kaloriyi birden çok düşürmek vücudu kıtlık moduna sokar, metabolizma yavaşlar, yağ yerine kas ve su kaybedersiniz.

Sadece Tartıya Odaklanmak: Yağ yakarken kas kütlenizi artırıyorsanız tartıdaki rakam değişmeyebilir. Önemli olan ağırlık değil, vücudun sıkılaşması ve incelmesidir.

Karbonhidratı Tamamen Kesmek: Ekmeği veya tahılları sıfırlamak sürdürülebilir değildir; halsizliğe ve bir süre sonra şiddetli tatlı krizleri ile yeme ataklarına yol açar.

Zayıflama Çayları ve Detokslara Güvenmek: Bu ürünler yağ yakmaz, sadece vücuttan su ve ödem atarak sizi geçici olarak hafifletir; organlara zarar verebilir.

Susuz ve Uykusuz Kalmak: Yetersiz su metabolizmayı yavaşlatır; yetersiz uyku ise açlık hormonlarını tetikleyerek canınızın sürekli yüksek kalorili şeyler çekmesine neden olur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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