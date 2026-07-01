10 Dolardan 100 Bin Dolara: Protez Göz Kullanan Bir Adam İlginç Tasarımları ve Fiyatlarını Paylaştı

Günümüzde sağlık teknolojileri çok gelişti. Eskiden protezler sadece estetik bir görüntü sağlamak ya da temel hareketleri taklit etmek için kullanılırken, bugün biyonik protezler doğrudan kişinin sinir sistemine bağlanabiliyor. Kullanıcı, protez gözünü, kolunu veya bacağını sadece 'düşünerek' hareket ettirebiliyor.

Bir gözünü kaybeden ve uzun süredir protez göz kullanan bir adam, kullandığı protezlerin ilginç tasarımlarını ve fiyatlarını paylaştı. Bazı tasarımlar görenleri hayrete düşürdü.

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