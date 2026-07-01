10 Dolardan 100 Bin Dolara: Protez Göz Kullanan Bir Adam İlginç Tasarımları ve Fiyatlarını Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZh-RD...
Günümüzde sağlık teknolojileri çok gelişti. Eskiden protezler sadece estetik bir görüntü sağlamak ya da temel hareketleri taklit etmek için kullanılırken, bugün biyonik protezler doğrudan kişinin sinir sistemine bağlanabiliyor. Kullanıcı, protez gözünü, kolunu veya bacağını sadece 'düşünerek' hareket ettirebiliyor.
Bir gözünü kaybeden ve uzun süredir protez göz kullanan bir adam, kullandığı protezlerin ilginç tasarımlarını ve fiyatlarını paylaştı. Bazı tasarımlar görenleri hayrete düşürdü.
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Peki bu ilginç tasarımlara sahip gözler görmeyi sağlıyor mu?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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