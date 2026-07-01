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10 Dolardan 100 Bin Dolara: Protez Göz Kullanan Bir Adam İlginç Tasarımları ve Fiyatlarını Paylaştı

10 Dolardan 100 Bin Dolara: Protez Göz Kullanan Bir Adam İlginç Tasarımları ve Fiyatlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 12:11 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 12:51

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Günümüzde sağlık teknolojileri çok gelişti. Eskiden protezler sadece estetik bir görüntü sağlamak ya da temel hareketleri taklit etmek için kullanılırken, bugün biyonik protezler doğrudan kişinin sinir sistemine bağlanabiliyor. Kullanıcı, protez gözünü, kolunu veya bacağını sadece 'düşünerek' hareket ettirebiliyor. 

Bir gözünü kaybeden ve uzun süredir protez göz kullanan bir adam, kullandığı protezlerin ilginç tasarımlarını ve fiyatlarını paylaştı. Bazı tasarımlar görenleri hayrete düşürdü. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DZh-RD...
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Peki bu ilginç tasarımlara sahip gözler görmeyi sağlıyor mu?

Peki bu ilginç tasarımlara sahip gözler görmeyi sağlıyor mu?

Bu protezler görme yetisi sağlamaz. Amaçları yüz simetrisini korumak, boş kalan göz çukurunun ve göz kapaklarının çökmesini engellemek, hastaya estetik ve psikolojik destek sağlamaktır. Hastanın boş göz çukurunun kalıbı bire bir alınır. Böylece protez içeriye tam oturur, batma veya kayma yapmaz. Protez uzmanları, hastanın sağlam olan diğer gözüne bakarak protezin iris tonunu, göz akının rengini ve hatta üzerindeki kılcal damar yapılarını el emeğiyle çizerler. Bu sayede dışarıdan bakıldığında yapay olduğu neredeyse anlaşılamaz. İstenildiği takdirde böyle ilginç tasarımlara da imza atılır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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