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Yüzünün Çeşitli Yerlerine Dolgu Yaptıran Kadının Değişimi Görenleri Hayrete Düşürdü

Yüzünün Çeşitli Yerlerine Dolgu Yaptıran Kadının Değişimi Görenleri Hayrete Düşürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 23:35

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Günümüzde estetik müdahaleler, artık sadece ünlülerin veya ulaşılmaz bütçelere sahip insanların tekelinde olan lüks birer işlem olmaktan tamamen çıktı. Sosyal medyadaki filtrelerin, 'kusursuz profil' akımlarının ve görsel odaklı dijital platformların hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte, neredeyse herkes aynaya daha eleştirel bir gözle bakmaya başladı. Eskiden sadece yaşlanma belirtilerini geciktirmek ya da büyük fiziksel değişimler için bıçak altına yatılırken, bugün öğle arasında bile yapılabilen botoks, ışık dolgusu veya çene hattı belirginleştirme gibi ameliyatsız enjeksiyonlar günlük rutinin sıradan bir parçası haline geldi. Teknolojinin gelişmesi, iyileşme sürelerinin kısalması ve bu işlemlerin her bütçeye uygun alternatiflerle sunulması, toplumun estetik algısını kökten değiştirerek bu dokunuşları hayatın olağan ve yaygın bir gerçeğine dönüştürdü.

Bir kadının yüzünün çeşitli yerlerine yaptırdığı dolgu enjeksiyonlarının ardından yaşadığı büyük değişim paylaşıldı. İşlemin ardından kadının tüm yüz ifadesinin, bakışlarının ve yüz hatlarının tamamen değişmesi izleyenleri şoke etti. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DZ5psCUK7oO/
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Peki videodaki işlem tam olarak ne?

Peki videodaki işlem tam olarak ne?

Ameliyatsız yüz şekillendirme işlemlerinde genellikle hiyalüronik asit bazlı dolgular kullanılıyor. Videodaki kadının değişimine baktığımızda göz altı çöküklüklerinin göz altı ışık dolgusu ile, çene ucunun ve çene hattının jawline dolgusu ile yeniden boyutlandırıldığını görüyoruz. Dudaklarda da aynı şekilde dolgu işlemi mevcut. Bu işlem, gevşemiş veya hacim kaybetmiş dokulara anında hacim kazandırarak cildi daha gergin, taze ve net hatlara sahip gösteriyor. En büyük avantajı ise ameliyatsız olması, bıçak altına yatmadan neredeyse dakikalar içinde sonuç vermesi ve kişinin sosyal hayatına hemen dönebilmesi.

Her ne kadar paylaşılan görüntülerde sihirli bir değnek değmiş gibi kusursuz ve zahmetsiz bir sonuç ortaya çıksa da, bunun ciddi bir medikal estetik müdahale olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu tarz dolgu enjeksiyonları, yüz anatomisine ve damar yapısına tamamen hakim uzman hekimler tarafından yapılmadığında damar tıkanıklığı, doku hasarı veya enfeksiyon gibi çok ciddi hayati riskler barındırıyor. Dolayısıyla bu tarz bir değişime özenip dolgu yaptırmayı düşünüyorsanız, merdiven altı yerlerden uzak durmalı ve mutlaka alanında yetkin bir uzmandan görüş almalısınız.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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