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Rahatlamasını Hissettik! Skolyoz Ameliyatı Olan Genç Kız 3 Yıl Sonraki Değişimini Paylaştı

Rahatlamasını Hissettik! Skolyoz Ameliyatı Olan Genç Kız 3 Yıl Sonraki Değişimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 10:14

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Modern çağın getirdiği duruş bozuklukları ve genetik faktörler nedeniyle omurga sağlığı sorunları artık oldukça yaygınlaştı. Bu sebeple duruş bozuklukları kaynaklı operasyonlar da bir hayli arttı. Bu problemleri yaşayan milyonlarca insan, bu operasyonları geçirenlerin gerçek tecrübelerini yakından takip ediyor haliyle. Yaşanan büyük fiziksel değişimler, sadece estetik bir dönüşümü değil, aynı zamanda sancılı bir iyileşme sürecini ve yeniden kazanılan yaşam kalitesini de simgeliyor. 

Bir genç kız, skolyoz ameliyatı öncesindeki omurga eğriliğini ve operasyondan 3 yıl sonra tamamen düzleşen sırtının son halini paylaştı. Ameliyat izini ve yaşadığı büyük fiziksel dönüşümü net bir şekilde gözler önüne seren bu paylaşım, pek çok kişiye de cesaret verdi. 

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Skolyoz Ameliyatı Sonrası Omurga Nasıl Şekilleniyor?

Skolyoz Ameliyatı Sonrası Omurga Nasıl Şekilleniyor?

Skolyoz, omurganın sağa veya sola doğru 10 derecenin üzerindeki anormal eğriliklerini ifade eden ve özellikle büyüme çağındaki gençlerde sıkça rastlanan yapısal bir rahatsızlıktır. Eğrilik derecesi ilerlediğinde hem estetik olarak sırtta asimetri, omuzlarda dengesizlik yaratıyor hem de iç organlara baskı yaparak nefes darlığı gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Cerrahi müdahale aşamasına gelindiğinde ise devreye giren modern tıp, adeta omurgayı yeniden inşa ediyor. Operasyon esnasında yerleştirilen özel vidalar ve titanyum çubuklar sayesinde, eğrilmiş olan omurlar tek tek hizalanarak sabitleniyor ve sırt bölgesi olması gereken anatomik düzlüğe kavuşturuluyor.

Paylaşılan görüntülerde ameliyatın hemen öncesinde sırtta bariz şekilde belli olan asimetrik tümsek ve eğrilik, yerini operasyonun üzerinden geçen 3 yılın sonunda tamamen simetrik, dik ve sağlıklı bir duruşa bırakmış durumda. Sırt boyunca uzanan o düz çizgi halindeki operasyon izi ise, çekilen tüm acıların ve sabırla atlatılan iyileşme sürecinin bir göstergesi. İlk aylarda hareket kısıtlılığı, korse kullanımı ve yoğun fizik tedavi süreçleriyle geçen o zorlu dönemin ardından, 3 yıl gibi bir sürede vücudun çubuklara tamamen adapte olması ve genç kızın özgüvenle dik durabilmesi benzer sorunları yaşayanlara cesaret verdi. Bu büyük dönüşüm, skolyoz cerrahisinin hem bedensel duruşu hem de bir insanın hayat kalitesini ne denli kökten ve mucizevi bir şekilde değiştirebileceğini net bir şekilde ortaya koydu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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