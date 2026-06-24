Rahatlamasını Hissettik! Skolyoz Ameliyatı Olan Genç Kız 3 Yıl Sonraki Değişimini Paylaştı

Modern çağın getirdiği duruş bozuklukları ve genetik faktörler nedeniyle omurga sağlığı sorunları artık oldukça yaygınlaştı. Bu sebeple duruş bozuklukları kaynaklı operasyonlar da bir hayli arttı. Bu problemleri yaşayan milyonlarca insan, bu operasyonları geçirenlerin gerçek tecrübelerini yakından takip ediyor haliyle. Yaşanan büyük fiziksel değişimler, sadece estetik bir dönüşümü değil, aynı zamanda sancılı bir iyileşme sürecini ve yeniden kazanılan yaşam kalitesini de simgeliyor.

Bir genç kız, skolyoz ameliyatı öncesindeki omurga eğriliğini ve operasyondan 3 yıl sonra tamamen düzleşen sırtının son halini paylaştı. Ameliyat izini ve yaşadığı büyük fiziksel dönüşümü net bir şekilde gözler önüne seren bu paylaşım, pek çok kişiye de cesaret verdi.

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