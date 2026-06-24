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Meme Küçültme ve Dikleştirme Operasyonu Geçiren Bir Kadının Değişimi İzlerken Bile Rahatlattı

Meme Küçültme ve Dikleştirme Operasyonu Geçiren Bir Kadının Değişimi İzlerken Bile Rahatlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 13:00

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Bazı fiziksel özellikler dışarıdan bakıldığında sadece estetik bir detay gibi görünür ama yaşayan kişi için her aynaya bakışta, her kıyafet seçiminde ve her sosyal ortamda kendini hatırlatan ağır bir yüke dönüşebiliyor. Bu durum zamanla kişinin hem fiziksel sağlığını kaybetmesine hem de ciddi bir öz güvensizlik yaşayarak sosyal hayattan kendini izole etmesine sebep oluyor. Elbette modern dünyada bu tarz zorlukların üstesinden gelmek ve hak edilen konfora kavuşmak artık eskisinden çok daha kolay. 

Meme küçültme operasyonu geçiren bir kadının ameliyat öncesindeki hazırlık süreci ve ameliyatın ardından yaşadığı değişim paylaşıldı. Kadının yaşadığı bu büyük dönüşüm ve hafifleme süreci, benzer sorunları yaşayan binlerce kişiye de cesaret verdi. 

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Büyük ve ağır göğüslere sahip olmak, dışarıdan sadece estetik bir durum gibi algılansa da aslında kronik sırt, boyun ve omuz ağrılarının en temel sebeplerinden biridir.

Büyük ve ağır göğüslere sahip olmak, dışarıdan sadece estetik bir durum gibi algılansa da aslında kronik sırt, boyun ve omuz ağrılarının en temel sebeplerinden biridir.

Göğüs dokusunun yarattığı sürekli ağırlık, omurga yapısını öne doğru çekerek duruş bozukluklarına ve ilerleyen yaşlarda geri dönüşü zor olan fıtıklara zemin hazırlar. Sadece fiziksel ağrılarla da bitmiyor. Spor yaparken hareket kısıtlılığı yaşamak, uygun kıyafet bulmakta zorlanmak ve göğüs altı cildinde oluşan sürekli tahriş ile enfeksiyonlar hayat kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor.

Meme küçültme ameliyatları, sadece bir güzellik operasyonu değil, aslında hastanın hayat standardını baştan aşağı değiştiren işlevsel bir tedavi yöntemidir. Operasyon sürecinde fazla meme dokusu, yağ ve deri katmanları güvenli bir şekilde çıkarılarak göğüsler vücut proporsiyonuna uygun, simetrik ve dik bir forma kavuşturulur. Ameliyat sonrasındaki ilk birkaç haftalık iyileşme döneminin ardından, hastaların üzerinden kelimenin tam anlamıyla tonlarca yük kalkmış olur. Nihai sonuçların 3 ila 6 ay arasında tamamen oturmasıyla birlikte, kişiler ömür boyu sürecek bir hareket özgürlüğüne, ağrısız bir yaşama ve yeniden kazandıkları yüksek bir öz güvene merhaba der.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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