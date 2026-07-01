Klozete AirTag Atıp Takip Eden İçerik Üreticisi Pek Çok Kişinin Merakını Giderdi

Günümüzde küçük takip cihazları oldukça hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle küçük çocuğu olanlar ya da sık sık eşya kaybedenler için bulunmaz bir nimet. Cihazı üzerine yerleştirdiğimiz şeyi, anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu da çok ciddi bir kolaylık sağlıyor.

Klozetin içine AirTag akıllı takip cihazı atarak nereye gideceğini anlık konum verileri üzerinden izleyen bir gencin videosu pek çok kişinin aklındaki o soruyu yanıtladı. Videoda Airtag'in şehir altyapısındaki yolculuğunu telefonundan saniye saniye takip eden içerik üreticisinin ulaştığı son nokta izleyenleri şaşırttı.

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