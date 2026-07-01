Klozete AirTag Atıp Takip Eden İçerik Üreticisi Pek Çok Kişinin Merakını Giderdi

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Günümüzde küçük takip cihazları oldukça hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle küçük çocuğu olanlar ya da sık sık eşya kaybedenler için bulunmaz bir nimet. Cihazı üzerine yerleştirdiğimiz şeyi, anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu da çok ciddi bir kolaylık sağlıyor.
Klozetin içine AirTag akıllı takip cihazı atarak nereye gideceğini anlık konum verileri üzerinden izleyen bir gencin videosu pek çok kişinin aklındaki o soruyu yanıtladı. Videoda Airtag'in şehir altyapısındaki yolculuğunu telefonundan saniye saniye takip eden içerik üreticisinin ulaştığı son nokta izleyenleri şaşırttı.
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Peki konum gerçekten doğru olabilir mi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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