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Klozete AirTag Atıp Takip Eden İçerik Üreticisi Pek Çok Kişinin Merakını Giderdi

Klozete AirTag Atıp Takip Eden İçerik Üreticisi Pek Çok Kişinin Merakını Giderdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 09:15 Son Güncelleme: 01.07.2026 - 10:40

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Günümüzde küçük takip cihazları oldukça hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle küçük çocuğu olanlar ya da sık sık eşya kaybedenler için bulunmaz bir nimet. Cihazı üzerine yerleştirdiğimiz şeyi, anlık olarak takip edebiliyoruz. Bu da çok ciddi bir kolaylık sağlıyor. 

Klozetin içine AirTag akıllı takip cihazı atarak nereye gideceğini anlık konum verileri üzerinden izleyen bir gencin videosu pek çok kişinin aklındaki o soruyu yanıtladı. Videoda Airtag'in şehir altyapısındaki yolculuğunu telefonundan saniye saniye takip eden içerik üreticisinin ulaştığı son nokta izleyenleri şaşırttı.

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Peki konum gerçekten doğru olabilir mi?

Peki konum gerçekten doğru olabilir mi?

Videoda her ne kadar konum anlık olarak güncelleniyormuş ve cihaz kanalizasyon borularından geçerek tesise ulaşmış gibi görünse de, işin arkasındaki teknolojik gerçeklik oldukça farklı. Altyapıyı oluşturan kalın beton borular, toprak tabakası ve yoğun su kütlesi, radyo frekanslarının ve Bluetooth sinyallerinin dışarıya yayılmasını neredeyse tamamen engeller. Yer altından sinyalin açık havaya ulaşması fiziksel olarak imkansıza yakındır. Cihazın konum güncellemesi yapabilmesi için birkaç metre yakınından aktif internet bağlantısı ve Bluetooth'u açık olan bir Apple kullanıcısının geçmesi gerekir. Kanalizasyon borularının içinde ya da yer altı tünellerinde bu ağın kurulması mümkün değildir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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