article/comments
article/share
Haberler
Video
Güney Kore'de Eğitim Gören Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

Güney Kore'de Eğitim Gören Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 11:27

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yurt dışında eğitim almak, özellikle de popüler kültürün kalbinin attığı Güney Kore'de öğrenci olmak son yıllarda pek çok gencin hayali. Yeni bir dil öğrenmek, bambaşka bir kampüs kültürüne adapte olmak ve Seul gibi devasa bir metropolün ritmini yakalamak dışarıdan bakıldığında oldukça heyecan verici görünüyor. 

Güney Kore'de üniversite eğitimi alan bir içerik üreticisi bir okul gününü paylaştı. Derslerden öğle yemeği molasına, kahve keyfinden akşam saatlerinde Han Nehri kenarında yapılan hamburger pikniğine kadar günün tüm detaylarını kaydetti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknoloji ile iç içe.

Teknoloji ile iç içe.

Güney Kore'de bir öğrencinin günü sadece teorik ders salonlarında geçmiyor, kampüsün mimari yapısı ve sunulan teknolojik imkanlar da bu deneyimin büyük bir parçası haline geliyor. Örneğin, kampüs içinde yer alan dijital yemek sipariş panelleri, öğrencilerin hızlıca diledikleri menüyü seçmelerine olanak tanıyor. Özellikle müzik, dizi ve film sektörünün etkisiyle Kore'de yaşam ve eğitim pek çok gencin dikkatini çekiyor. Kore'de eğitim fırsatı yakalayanlar ise deneyimlerini bu kültüre ilgi duyanlarla sık sık paylaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın