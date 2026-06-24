Güney Kore'de Eğitim Gören Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

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Yurt dışında eğitim almak, özellikle de popüler kültürün kalbinin attığı Güney Kore'de öğrenci olmak son yıllarda pek çok gencin hayali. Yeni bir dil öğrenmek, bambaşka bir kampüs kültürüne adapte olmak ve Seul gibi devasa bir metropolün ritmini yakalamak dışarıdan bakıldığında oldukça heyecan verici görünüyor.
Güney Kore'de üniversite eğitimi alan bir içerik üreticisi bir okul gününü paylaştı. Derslerden öğle yemeği molasına, kahve keyfinden akşam saatlerinde Han Nehri kenarında yapılan hamburger pikniğine kadar günün tüm detaylarını kaydetti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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