Güney Kore'de Eğitim Gören Bir Türk Okuldaki Bir Gününü Paylaştı

Yurt dışında eğitim almak, özellikle de popüler kültürün kalbinin attığı Güney Kore'de öğrenci olmak son yıllarda pek çok gencin hayali. Yeni bir dil öğrenmek, bambaşka bir kampüs kültürüne adapte olmak ve Seul gibi devasa bir metropolün ritmini yakalamak dışarıdan bakıldığında oldukça heyecan verici görünüyor.

Güney Kore'de üniversite eğitimi alan bir içerik üreticisi bir okul gününü paylaştı. Derslerden öğle yemeği molasına, kahve keyfinden akşam saatlerinde Han Nehri kenarında yapılan hamburger pikniğine kadar günün tüm detaylarını kaydetti.

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