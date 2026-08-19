Yatağa Girince Acıkan 4 Burç: Gece Mutfağa Koşuyorlar!
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Gün bitmiş, uyku gelmiş, dişler fırçalanmıştır ancak tam yatağa yattığınız anda aklınıza dolaptaki tatlı gelir. Ya da aklınıza sarma, cips, dondurma, fıstık ezmesi, soğuk bir içecek düşer... Siz bu hissi ara sıra yaşıyor olabilirsiniz ama bazı burçlar için bu adeta bir ritüel. Peki, yatağa girince midesi kazınan ve mutfağa yönelmeden uyuyamayan 4 burç hangisi?
Gelin, öğrenelim!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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