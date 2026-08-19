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Yatağa Girince Acıkan 4 Burç: Gece Mutfağa Koşuyorlar!

Yatağa Girince Acıkan 4 Burç: Gece Mutfağa Koşuyorlar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 14:07
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Gün bitmiş, uyku gelmiş, dişler fırçalanmıştır ancak tam yatağa yattığınız anda aklınıza dolaptaki tatlı gelir. Ya da aklınıza sarma, cips, dondurma, fıstık ezmesi, soğuk bir içecek düşer... Siz bu hissi ara sıra yaşıyor olabilirsiniz ama bazı burçlar için bu adeta bir ritüel. Peki, yatağa girince midesi kazınan ve mutfağa yönelmeden uyuyamayan 4 burç hangisi?

Gelin, öğrenelim!

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Boğa

Boğa

Boğa burcu için yemek yalnızca karın doyurmak değildir! Hatta günün en keyifli anlarıdır, desek abartmış olmayız! Bu nedenle koltukta şekerleme yaptıktan sonra dişlerini fırçalayıp yatağa girse bile aklı bir anda mutfağa gidebilir. Özellikle gün içinde kendisini kısıtladıysa gece “Bir parça çikolata yesem ne olur?” diye başlayıp mutfakta küçük bir atıştırmalık turuna çıkması şaşırtıcı değil.

Üstelik Boğa'nın gece acıkması her zaman gerçek açlıkla ilgili olmayabilir. Bazen günün yorgunluğunu küçük bir atıştırmalıkla ödüllendirmek ister. Yani, uyku öncesi gelen o tatlı krizinin arkasında, “Bugün bunu hak ettim” düşüncesi olabilir.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu için gece saatleri, günün sakinleştiği ve duyguların daha fazla ortaya çıktığı zamanlardır. Gün içinde yoğunluktan fark etmediği açlığı, yatağa uzandığında bir anda hissedebilir. Hele evde sevdiği bir yiyecek varsa, onu düşünmemesi neredeyse imkansız hale gelebilir.

Yengeç'in gece atıştırmalarında nostalji de önemli bir rol oynayabilir. Çocukluğundan beri sevdiği bir yiyecek, annesinin yaptığı bir tarif ya da gece yenilen küçük bir atıştırmalık bir anda aklına düşebilir. Sonrası ise belli: “Madem aklıma geldi, biraz yesem bari...”

İkizler

İkizler

İkizler burcunun gece acıkmasının arkasında ise midesinden çok zihni vardır. Yatağa girdiğinde günün bütün düşüncelerini yeniden çevirmeye başlayan İkizler, bir süre sonra kendisini “Bir şeyler yesem uykum gelir mi?” diye düşünürken bulabilir.

Bir de telefon elindeyse işler daha da karışabilir. Sosyal medyada yemek videosu görmek, birinin gece atıştırmalığını paylaşması ya da eski bir siparişi hatırlamak İkizler'in iştahını bir anda açabilir. Uykuya dalmak için yatağa girip mutfağa gitme ihtimali hiç de düşük değildir!

Balık

Balık

Balık burcu günün sonunda kendi dünyasına çekildiğinde küçük keyiflere daha fazla yönelebilir. Özellikle stresli veya yorucu bir gün geçirdiyse yatağa girmeden önce tatlı, atıştırmalık ya da sevdiği başka bir yiyeceği istemesi mümkün.

Balık'ın gece açlığı bazen “Bir şey yemeden rahat edemem” hissine dönüşebilir. Üstelik sadece karnını doyurmak değil, o yiyecekle kendisini iyi hissetmek ister. Bu yüzden gece mutfağa yönelmesi anlık bir karardan çok, günün stresini geride bırakma ritüeli haline gelebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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