Yatağa Girince Acıkan 4 Burç: Gece Mutfağa Koşuyorlar!

Boğa burcu için yemek yalnızca karın doyurmak değildir! Hatta günün en keyifli anlarıdır, desek abartmış olmayız! Bu nedenle koltukta şekerleme yaptıktan sonra dişlerini fırçalayıp yatağa girse bile aklı bir anda mutfağa gidebilir. Özellikle gün içinde kendisini kısıtladıysa gece “Bir parça çikolata yesem ne olur?” diye başlayıp mutfakta küçük bir atıştırmalık turuna çıkması şaşırtıcı değil.

Üstelik Boğa'nın gece acıkması her zaman gerçek açlıkla ilgili olmayabilir. Bazen günün yorgunluğunu küçük bir atıştırmalıkla ödüllendirmek ister. Yani, uyku öncesi gelen o tatlı krizinin arkasında, “Bugün bunu hak ettim” düşüncesi olabilir.