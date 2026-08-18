Bir Kokuyla Çocukluğuna Dönenler: Koku Hassasiyeti Olan 3 Burç

Bayram sabahlarının kokusu, annenin parfümü, yeni yıkanan çamaşırlar, okul sıralarının kokusu... Tüm bu kokular hafızanızda neyi canlandırıyor? Siz de yıllar geçse bile çocukluğunuzdan kalan anılar gibi bazı kokuları da hafızasında saklayanlardan mısınız? Astrolojiye göre bazı burçlar için kokular, diğerlerinden çok daha güçlü anlamlar taşıyor.

Hazır olun; geçmişi, duyguları ve anıları bir araya getiren kokulara karşı en hassas olan burçları açıklıyoruz.

İşte detaylar!