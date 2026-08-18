Bir Kokuyla Çocukluğuna Dönenler: Koku Hassasiyeti Olan 3 Burç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bayram sabahlarının kokusu, annenin parfümü, yeni yıkanan çamaşırlar, okul sıralarının kokusu... Tüm bu kokular hafızanızda neyi canlandırıyor? Siz de yıllar geçse bile çocukluğunuzdan kalan anılar gibi bazı kokuları da hafızasında saklayanlardan mısınız? Astrolojiye göre bazı burçlar için kokular, diğerlerinden çok daha güçlü anlamlar taşıyor.
Hazır olun; geçmişi, duyguları ve anıları bir araya getiren kokulara karşı en hassas olan burçları açıklıyoruz.
İşte detaylar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yengeç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balık
Boğa
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın