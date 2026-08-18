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Bir Kokuyla Çocukluğuna Dönenler: Koku Hassasiyeti Olan 3 Burç

Bir Kokuyla Çocukluğuna Dönenler: Koku Hassasiyeti Olan 3 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 16:27
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Bayram sabahlarının kokusu, annenin parfümü, yeni yıkanan çamaşırlar, okul sıralarının kokusu... Tüm bu kokular hafızanızda neyi canlandırıyor? Siz de yıllar geçse bile çocukluğunuzdan kalan anılar gibi bazı kokuları da hafızasında saklayanlardan mısınız? Astrolojiye göre bazı burçlar için kokular, diğerlerinden çok daha güçlü anlamlar taşıyor.

Hazır olun; geçmişi, duyguları ve anıları bir araya getiren kokulara karşı en hassas olan burçları açıklıyoruz.

İşte detaylar!

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Yengeç

Yengeç

Yengeç burçları için kokuların anlamı bambaşkadır. Çünkü geçmiş, aile ve çocukluk anıları onlar için oldukça güçlü bir yere sahiptir. Çocukken evde kullanılan bir deterjanın, annesinin parfümünün ya da mutfaktan gelen belirli bir yemeğin kokusunu yıllar sonra duyduğunda bir anda eski bir anının içine çekilebilir.

Üstelik Yengeç için mesele yalnızca “bu kokuyu hatırlıyorum” değildir. O kokuyla birlikte evin atmosferini, bir kişinin sesini, yaşadığı bir günü hatta o dönemdeki duygusunu bile hatırlayabilir. Bu yüzden bazı kokular Yengeç'in nostalji düğmesine hiç beklemediği anda basabilir.

Balık

Balık

Balık burcunda ise durum biraz farklı. Onları geçmişten çok, kokunun zihninde açtığı hayal dünyası etkileyebilir. Bir koku duyduklarında gerçek bir anıyı hatırlamak yerine, o kokunun çağrıştırdığı bir sahneyi zihninde büyütebilir, bambaşka hikayeler kurabilirler.

Örneğin yağmur kokusu Balık için yalnızca yağmur değildir. Eski bir sokak, romantik bir akşam, hiç yaşanmamış bir karşılaşma veya zihninde yarattığı başka bir dünya anlamına gelebilir. Kokular, Balık'ın hayal gücünü tetikleyen görünmez bir düğme gibidir.

Boğa

Boğa

Boğa için kokunun en güçlü tarafı ise aşk ve çekim olabilir. Çünkü bazı kokuların insanlar üzerinde bıraktığı etkiyi çok güçlü hissedebilir. Özellikle bir sevgiliyle özdeşleşmiş parfüm, birlikte geçirilen bir mekanın kokusu ya da romantik bir anı çağrıştıran belirli bir koku, Boğa'nın hafızasında uzun süre kalabilir.

Hatta aradan aylar geçtikten sonra aynı kokuyu başka bir yerde duyduğunda, aklına doğrudan o kişi gelebilir. Bir parfüm şişesi kadar küçük bir detay bile Boğa'nın zihninde eski bir aşkın kapısını yeniden açabilir. Bu yüzden onlar için bazı kokular, unutulduğu sanılan duyguların en güçlü tetikleyicilerinden biri olabilir.

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Peki, Senin Burcunun Kokusu Ne?👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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