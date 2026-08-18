Burçların Kokuları Belli Oldu! İşte Sizi Anlatan Koku

Koç Burcu – Bergamot ve Karabiber

Sevgili Koç, senin kokun da senin gibi ilk anda kendini belli ediyor. Ferah bergamotun canlı etkisine karabiberin keskin dokunuşu eşlik ediyor. Ortaya hem enerjik hem de iddialı bir koku çıkıyor. Sessiz sedasız bir parfüm yerine, geçtiğin yerde fark edilen kokular tam sana göre.

Boğa Burcu – Vanilya ve Sandal Ağacı

Boğa denince akla gelen şey yalnızca konfor değil, duyulara hitap eden küçük lüksler. Bu nedenle sıcak vanilya ve kremsi sandal ağacı tam bir Boğa kokusu. Yumuşak başlayan ancak tende kaldıkça kendini daha fazla hissettiren bu koku, burcun zarif ve çekici tarafını ortaya çıkarıyor.

İkizler Burcu – Nane ve Bergamot

İkizler için tek düze bir koku fazla sıradan kalabilir. Nane ve bergamotun ferah birlikteliği, hareketli ve meraklı ruhuna daha çok yakışıyor. İlk anda taze, ardından canlı ve enerjik bir etki bırakıyor.

Tıpkı İkizler gibi: Bir anda bambaşka bir havası ortaya çıkabiliyor.

Yengeç Burcu – Yasemin ve Papatya

Yengeç'in kokusu biraz daha yumuşak, biraz daha romantik. Yasemin ve papatya, duygusal tarafı öne çıkarırken huzurlu bir his bırakıyor. Özellikle ağır kokulardan hoşlanmayan ve teninde temiz, naif bir koku isteyen Yengeçler için bu ikili öne çıkıyor.