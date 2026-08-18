Burçların Kokuları Belli Oldu! İşte Sizi Anlatan Koku
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Burcunuzun bir kokusu olsaydı nasıl kokardı? Sizi anlatan koku parfüm şişesinde değil, burcunuzda gizli olabilir. Kimi burç için taze ve ferah notalar öne çıkarken kimileri için vanilya, amber ya da baharatlı kokular dikkat çekiyor. Hatta son astrolojik eşleştirmelere göre 12 burcun kendine özgü bir “imza kokusu” var. Peki sizin kokunuz hangisi?
İşte detaylar!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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