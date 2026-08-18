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Burçların Kokuları Belli Oldu! İşte Sizi Anlatan Koku

Burçların Kokuları Belli Oldu! İşte Sizi Anlatan Koku

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 15:40
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Burcunuzun bir kokusu olsaydı nasıl kokardı? Sizi anlatan koku parfüm şişesinde değil, burcunuzda gizli olabilir. Kimi burç için taze ve ferah notalar öne çıkarken kimileri için vanilya, amber ya da baharatlı kokular dikkat çekiyor. Hatta son astrolojik eşleştirmelere göre 12 burcun kendine özgü bir “imza kokusu” var. Peki sizin kokunuz hangisi?

İşte detaylar! 

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Kokusu İlk Anda Fark Edilen 4 Burç

Kokusu İlk Anda Fark Edilen 4 Burç

Koç Burcu – Bergamot ve Karabiber

Sevgili Koç, senin kokun da senin gibi ilk anda kendini belli ediyor. Ferah bergamotun canlı etkisine karabiberin keskin dokunuşu eşlik ediyor. Ortaya hem enerjik hem de iddialı bir koku çıkıyor. Sessiz sedasız bir parfüm yerine, geçtiğin yerde fark edilen kokular tam sana göre.

Boğa Burcu – Vanilya ve Sandal Ağacı

Boğa denince akla gelen şey yalnızca konfor değil, duyulara hitap eden küçük lüksler. Bu nedenle sıcak vanilya ve kremsi sandal ağacı tam bir Boğa kokusu. Yumuşak başlayan ancak tende kaldıkça kendini daha fazla hissettiren bu koku, burcun zarif ve çekici tarafını ortaya çıkarıyor.

İkizler Burcu – Nane ve Bergamot

İkizler için tek düze bir koku fazla sıradan kalabilir. Nane ve bergamotun ferah birlikteliği, hareketli ve meraklı ruhuna daha çok yakışıyor. İlk anda taze, ardından canlı ve enerjik bir etki bırakıyor. 

Tıpkı İkizler gibi: Bir anda bambaşka bir havası ortaya çıkabiliyor.

Yengeç Burcu – Yasemin ve Papatya

Yengeç'in kokusu biraz daha yumuşak, biraz daha romantik. Yasemin ve papatya, duygusal tarafı öne çıkarırken huzurlu bir his bırakıyor. Özellikle ağır kokulardan hoşlanmayan ve teninde temiz, naif bir koku isteyen Yengeçler için bu ikili öne çıkıyor.

Çekiciliğini Kokularıyla Gösteren 4 Burç

Çekiciliğini Kokularıyla Gösteren 4 Burç

Aslan Burcu – Amber ve Gül

Aslan'ın kokusu kesinlikle arka planda kalamaz. Sıcak amber ve gösterişli gül, dikkat çekmeyi seven bu burcun enerjisini tamamlıyor. Birkaç damlası bile “Ben buradayım” etkisi yaratabilecek kadar güçlü, sıcak ve akılda kalıcı.

Başak Burcu – Lavanta ve Okaliptüs

Başak için temiz, ferah ve dengeli kokular öne çıkıyor. Lavanta ile okaliptüsün buluşması, sade ama karakterli bir etki yaratıyor. Fazla şekerli ya da ağır kokular yerine, yaklaştıkça fark edilen temiz bir imza kokusu Başak'a daha çok yakışıyor.

Terazi Burcu – Gül ve Ylang Ylang

Terazi'nin kokusunda biraz zarafet, biraz romantizm ve bolca çekicilik var. Gülün sofistike havası, ylang ylangın egzotik dokunuşuyla birleşiyor. Ortaya dikkat çekmek için bağırmasına gerek olmayan, zarif ama unutulması zor bir koku çıkıyor.

Akrep Burcu – Paçuli ve Karabiber

Akrep için çiçeksi ve masum kokulardan biraz uzaklaşıyoruz. Paçuli ve karabiber, gizemli ve yoğun bir atmosfer yaratıyor. İlk anda kendini tamamen ele vermeyen, tende kaldıkça farklılaşan kokular Akrep'in karakterine daha çok uyuyor.

Kokusu Aklınızda Kalacak 4 Burç

Kokusu Aklınızda Kalacak 4 Burç

Yay Burcu – Portakal ve Ada Çayı

Yay'ın kokusu da kendisi gibi ferah, özgür ve hareketli. Portakalın enerjik kokusuna adaçayının aromatik dokusu eşlik ediyor. Özellikle ağır ve tekdüze parfümler yerine gün boyunca canlılığını koruyan kokular Yay'ın enerjisini tamamlıyor.

Oğlak Burcu – Sedir ve Vetiver

Oğlak için zamansız ve güçlü notalar ön planda. Sedir ve vetiver, fazla gösterişe ihtiyaç duymadan kendini belli eden bir koku yaratıyor. Odunsu, derin ve sofistike... Tam olarak “az ama öz” diyenlerin kokusu.

Kova Burcu – Menekşe ve Tütsü

Kova'ya sıradan bir koku yakışmasını beklemiyoruz. Menekşenin pudramsı dokusuna tütsünün gizemli havası ekleniyor. Alışılmışın biraz dışında, ilk anda herkese kendini anlatmayan ama merak uyandıran bir kombinasyon.

Balık Burcu – Yasemin ve Deniz Esintisi

Balık'ın kokusu biraz masalsı olmalı. Yasemin ve deniz esintisi, ferah ve romantik bir atmosfer yaratıyor. Hafif, temiz ve hayal kurduracak kadar yumuşak... Balık'ın dünyasına en çok yakışan koku da tam olarak bu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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